La nueva "Mortal Kombat" llegará a HBO Max y a los cines en abril de 2021

Al fin la nueva película de "Mortal Kombat" anunció su fecha de llegada al cine y a las plataformas de streaming tras cuatro años de silencioso trabajo.

La cuenta oficial de Twitter de Mortal Kombat anunció que la esperada cinta inspirada en el clásico videojuego llegará a las salas de cine en Estados Unidos y a HBO Max el 16 de abril del próximo año.

Por el momento la aplicación de HBO Max no está disponible para Latinoamérica y tampoco hay certeza de cuando llegará la cinta a los cines en este lado del mundo.

Por el momento ¿qué se sabe de la nueva Mortal Kombat? Pues bien, que la cinta está dirigida por Simon McQuoid y los personajes serán Liu Kang (Ludi Lin), Jax (Mehcad Brooks), Sonya Blade (Jessica McNamee), Scorpion (Hiroyuki Sanada), Kano (Josh Lawson), Raiden (Tadanobu Asano), Sub-Zero (Joe Taslim), Shang Tsung (Chin Han), Mileena (Sisi Stringer) y Kung Lao.

Además, Lewis Tan (DeadPool 2) interpretará a un personaje sorpresa que todavía no ha sido revelado.

On April 16, Mortal Kombat enters the arena. Coming to theaters and streaming exclusively on HBO Max. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/mjB8DRhyYM

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) December 14, 2020