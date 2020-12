Lo que piensa el hermano de Alejandro Speitzer de su cuñada Ester Expósito

Desde su aparición en la serie “Élite”, Ester Expósito se ha consagrado en la palestra de la fama internacional. Ahora es la protagonista de su propia historia de amor con el también actor Alejandro Speitzer, pero parece que su “actitud” no dejó un buen sabor de boca durante su reciente paseo por México.

Cientos de comentarios negativos surgieron a su alrededor gracias a videos que se filtraron en Internet, pero esta vez la noticia sale de la boca de su propio cuñado, Carlos Speitzer, quien la ha defendido al calificarla como “una tipaza”, pasando por alto las críticas de las redes sociales. Al pasear por sitios turísticos de la tierra azteca, Ester fue señalada de “soberbia” y “diva” por su reacción al ser reconocida en el parque de diversiones “Six Flags”.

Carlos reveló, para varios medios de comunicación que lo aguardaron, que era la segunda visita que recibían de la estrella española y tomó la palabra para aclarar la polémica en torno a sus “groseras” reacciones con el público mexicano. “Me encantó que lugar al que fuimos, los dos muy amables con la gente, uno se debe al público. Ella me parece que tiene los pies completamente sobre la tierra; nunca le vi un desaire con la gente y eso me parece maravilloso porque me lo tiene más centrado a él”, expresó.

Ester Expósito solo reaccionó por la crisis sanitaria

Si bien la actriz y modelo se ha tomado un descanso para compartir con su novio en México, la pandemia y las medidas por Covid 19 son una realidad que no queda de lado. Ante los fuertes señalamientos en su contra, la pareja aseveró que su comportamiento surgió en respuesta a las medidas protocolares, que incluye el distanciamiento social.

Carlos, hermano mayor de Alejandro y también actor, considera a su cuñada como “una tipaza”, y entre risas y bromas dejó rodar el comentario de que los dulces tortolitos podrían planificar una boda en la tierra natal de ella, España. ¿Sonarán pronto las campanas eclesiásticas para Alex y Ester?