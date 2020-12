Estefanía Soto: "He notado esa transformación claramente"

Miss Universe Puerto Rico 2020, Estefanía Soto Torres, habló con Metro sobre su transformación rumbo al concurso internacional, el vestido de la noche final y sobre el traje típico, el cual volverá a ser confeccionado por el puertorriqueño Joshuan Aponte.

Sobre su evolución desde que fue coronada como la soberana boricua, Estefanía contó que ha sido un proceso de descubrimiento.

"Algo que cada una de las reinas logramos hacer es ese impacto de ver la transformación que cada una tenemos mientras nos preparamos para esa noche final. Ha resultado ser un camino de descubrimiento para mi también y he logrado ver la transformación. Normalmente cuando estamos pasando por un proceso transformativo no vemos la transformación, son los demás quienes la ven. Así que en estas últimas semanas he notado esa transformación claramente y estoy bien orgullosa del trabajo que estamos haciendo", indicó Estefanía.

La beldad se mostró confiada plenamente en el equipo de Miss Universe Puerto Rico para buscar su imagen perfecta.

"Ha sido un ejercicio de humildad y de confiar porque a veces cuando uno tiene miedos no quiere enfrentarse a los cambios, ni confiar en los demás, pero tengo la bendición que cuento con un equipo de trabajo que tiene una visión excepcional y que lo quiere es lo mejor para su reina. Siempre ha sido así".

Esta añadió que: "Ha sido una experiencia bien bonita, de mucho trabajo, mucho tiempo que estamos dando cada uno de nosotros para que esa preparación nos haga brillar en el escenario internacional".

Por su parte, a preguntas de este diario de cómo se proyectará en la final de Miss Universo 2020, MUPR manifestó que el país debe esperar "una representación digna".

"Creo que deben esperar una representación digna de nuestro país, que refleje todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Van a lograr ver a Estefanía en todo su esplendor que es también lo que estamos trabajando. Ha sido un proceso de darme cuenta y descubrirme en todos los aspectos en como me proyecto y me presento. Yo me visualizo con alegría, juvenil… Quiero llevar un traje que me haga sentir como si estuviera en ropa de hacer ejercicio. Que me pueda mover con total libertad y que esa misma sensación de libertad la tenga en mi mente".

De sus colores preferidos para usar durante la competencia, Estefanía recalcó los colores que resalten su tono de piel.

"Ya hay diseños y colores para los trajes. Me gustan los colores que resalten en mi piel que es bastante blanca y creo que sería lo más apropiado para esa imagen juvenil. Que sean colores brillantes. Pienso en colores veraniegos…".

Para su traje típico, el cual será hecho por el mismo diseñador de las piezas que llevaron Kiara Ortega y Madison Anderson, Estefanía confirmó a Metro que ya hay tema sobre el mismo.

"Ya hay diseño y ya hay tema. Les puedo decir que estoy bien curiosa de saber cuál va a ser la reacción de la gente. Creo que es un tema que muy pocas personas se imaginan… estoy emocionada".

Miss Universe Puerto Rico enfatizó que el concurso se podría celebrar entre febrero y marzo, aunque no hay fecha ni lugar confirmado.

"Estamos locos por recibir información oficial. Quizás entre febrero en marzo… tenemos que tener la mentalidad que uno de esos meses se hará la competencia".

La boricua comentó que pasará los días de Navidad junto a su familia inmediata. "Voy a estar compartiendo con mi familia que es mi tesoro más grande. Digo familia más cercana porque no vamos a poder hacer los fiestones grandes".

Créditos de la foto:

Fotografia @angelluisgarcia2020

Produccion y dirección de arte @grpworldgroup

Fashion Stylist @claudiamad

Cabello @okbeautybyorlandokethziel

Maquillaje @grisellemua