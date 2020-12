Hombre acusó a cantante de RBD de haberlo contagiado de VIH

Un hombre identificado como "Josh" de 35 años y que trabajaba como 'scort' aseguró en una entrevista para "TV Notas" que Christian Chávez, actor y cantante de RBD le contagió de VIH. Ante, esta polémica el cantante se ha defendido en sus redes sociales.

RBD dará un concierto el próximo 26 de diciembre como reencuentro del grupo, banda que salió de la novela "Rebelde" hace algunos años.

Chávez utilizó su cuenta de Instagram y se defendió: "“Uno no puede ir por la vida aclarando rumores y chismes. Que piensen lo que les de la gana y ya”, escribió el artista en las historias de IG. También publicó dos fotos suyas donde escribió: "Si hablan mal de ti , significa que vas bien" y "Todo depende del cristal con que se mira".

Esta es la acusación de "Josh"

En la declaración a "TV Notas", "Josh" dijo que en el 2016 entró a trabajar como 'scort', por una situación económica difícil por la que pasaba, y uno de sus clientes fue el cantante de RBD. "En octubre del 2016, él (Chávez) me escribió por una app y me pidió que le mandara fotos íntimas. Lo hice y me pidió que fuera a su casa", narró 'Josh'.

El hombre dijo que fue a la casa del cantante en la ciudad de México como tres veces y en la última se dio cuenta que se trataba del cantante famoso.

"Al inicio sí usábamos condón, pero después me convenció de no hacerlo. Le pregunté si estaba ‘limpio’, si no tenía VIH o alguna ETS (enfermedad de transmisión sexual), pero se ofendió y me respondió que no había nada de qué preocuparme. Me ofreció dinero extra por hacerlo así, y acepté”, agregó.

El hombre dijo que dejó de ser 'scort' y consiguió otro trabajo. En octubre del 2019, en su nuevo empleo, le tocó realizarse exámenes médicos y se dio cuenta que era VIH positivo. Cuando comenzó a buscar a quién lo había trasmitido, descartó a Chávez.

Sin embargo, "en mayo del 2020, leí una entrevista que le hicieron a Maico Kemper (el ex novio del cantante) en la que hablaba sobre la violencia de la que fue víctima. Lo contacté y me dijo que Christian era portador de VIH. Ahí confirmé todo", dijo.

Finalmente, el hombre señaló que denunció al artista y que su deseo es que vaya a la cárcel.

Christian Chávez de 37 años ha estado envuelto en varias polémicas. En el 2007, se declaró públicamente que es homosexual. Luego fue detenido por portar drogas.

En el año 2013, según la revista People, su pareja en ese tiempo, Ben Kruger, presentó una denuncia en su contra acusándolo de intento de asesinato.

En ese mismo año intentó suicidarse y mostró una secuencia de imágenes de lo sucedido en sus redes sociales. Su compañera de RBD, la cantante Anahí, fue hasta su residencia a ayudarlo.

Su expareja, Maico Kemper, denunció que Chávez lo golpeó en la cabeza con un botella de tequila en el año 2018 y tuvo que recibir 10 puntadas.

