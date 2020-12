Wander Darkly, una melancólica mirada a la fragilidad de las relaciones

En Wander Darkly, el drama que estrena esta semana en plataformas digitales, conoceremos a nuestros protagonistas Adrienne (Sienna Miller) y Matteo (Diego Luna), posiblemente al final de su relación, en medio de frías conversaciones, celos e indiferencia. Minutos más tarde un terrible accidente los va dejar en un estado cuasi surrealista que nos lleva con ellos en un viaje a través de los momentos compartidos durante su relación, reviviendo gratos recuerdos del comienzo de su romance, y al mismo tiempo navegando por un duro presente que incluye su estreno como padres, evento que los obliga a buscar la manera de reencontrar lo que realmente los une. El drama escrito y dirigido por Tara Miele (The Lake Effect) presenta una profunda perspectiva sobre la naturaleza de la vida en pareja .

Miller, que viene de meterse en la piel de otro traumado personaje en una de las mejores interpretaciones del 2018, en American Woman, vuelve a demostrar que es una de las mejores actrices contemporáneas con una feroz interpretación, desnudando su alma en los momentos más íntimos donde los pequeños detalles nos permiten conectar con la pareja y ser testigos de su vulnerable relación, recordándonos algunas escenas de Marriage Story (2019) y otras de Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Algo que no hubiese podido ser posible sin la extraordinaria química con su coprotagonista Diego Luna, que nos conmueve con una sutil y matizada actuación.

Este gran logro también se debe en gran medida a la directora quien cuenta con la sensibilidad para transmitir la humanidad en personajes en medio de una tragedia personal e íntima.

En cambio, la cinta no está exenta de problemas que pudieran resultar en una experiencia confusa al no establecer parámetros sobre la integración de elementos o características de fantasía y thriller, jugando con el tiempo durante la travesía de los personajes principales, desafiando la lógica y obligándonos a descifrar el misterio, sin una guía clara.

Sin embargo, la resolución del conflicto principal es suficientemente convincente, gracias a la devastadora entrega de Miller que nos permite perdonar algunos de estos fallos.

Mira aquí la entrevista a la protagonista, Sienna Miller:

Mira el tráiler: