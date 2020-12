El lujoso armario de Karol G con el que mostró que es amante de la moda

Ligera de ropa, con un cabello verde, y abrazada a un oso de peluche, la colombiana Karol G dejó ver cómo es el closet de una estrella musical. Con una galería compartida en su cuenta de Instagram, la cantante presumió parte de los lujos que tiene en su apartamento en Miami donde reside actualmente.

La intérprete de “Tusa” posó ante el lente de la cámara para dos primeras imágenes con una toalla blanca, dejando al descubierto su espalda; para la tercera fotografía su cadera se vio cubierta por una ropa interior de encaje, mientras abrazaba a un adorable peluche gigante. Pero al fondo de sus curvas y sexys poses, hay un variado closet que dejó boquiabierto a otros cientos de espectadores.

En la puerta del armario hay varias fotografías impresas de Karol G junto a su novio Anuel AA, quien se ha alejado de las redes sociales por un tiempo. En una vista más amplia, los seguidores pueden apreciar diversas piezas de vestir, como abrigos, suéteres, pantalones, de diferentes colores, telas y estampados. Por si fuera poco, la parte superior del closet está repleto de más cajas.

Además hay un asiento con una imponente lámpara led, espacio en el que seguramente pasará tiempo eligiendo el outfit del día, maquillándose y jugando con el tierno peluche que estuvo reposado hasta que fue su escudo para la fotografía que seguramente capturó el propio Anuel.

Karol G y el éxito de “Bichota”

Si bien la pandemia no ha dejado que muchos bailen en un local nocturno de la magia de corear y bailar sus canciones, millones de fanáticos no han parado de moverse al ritmo de “Bichota” en las redes sociales. Este es el más reciente sencillo musical de la colombiana, y que ha conquistado el mundo con millones de reproducciones no solo en Youtube, sino en todas las plataformas musicales.

Por otra parte, tras los fuertes rumores de su ruptura con el también artista urbano Anuel AA, Karol G ha decidido respetar la ausencia del artista en las redes sociales y se ha enfocado en utilizar estas ventanas como un puente directo hacia sus fanáticos, compartiendo llamadas y detalles de sus proyectos.