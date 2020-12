Disney sorprende con nuevos anuncios de Star Wars

Disney cada vez más se consolida como la empresa más grande de entretenimiento a nivel mundial. Por lo mismo, el Investor Day (día del inversionista) acapara la atención mundial, ya que no solo se hace un balance para los accionistas, sino que también se realizan los anuncios para los próximos 10 años.

La empresa anunció nuevas series, películas, shows y documentales para sus principales marcas, como ESPN, Pixar, NatGeo, FX y las franquicias de Marvel y Star Wars, junto con una nueva aplicación para Latinoamérica llamada Star, la cual contará con eventos deportivos en vivo y contenido en paralelo a Disney+.

Noticia en desarrollo…

In Latin America, Star+ will be a standalone app. Star+ will offer general entertainment television series, movies, local originals, live sports from @ESPN including soccer leagues, grand slam tennis, and more all in one app in June 2021.

— Disney (@Disney) December 10, 2020