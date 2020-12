Selena Gomez habla cómo ha superado la operación que puso en riesgo su vida

Después de someterse a un exitoso trasplante de riñón en 2017, la cantante Selena Gomez recibió una nueva oportunidad de vida. Después de tres años, la joven estrella admite que, después de la operación, se sintió “triste” por su cuerpo. Eso se debía a que ahora tenía una gran cicatriz desde la parte inferior del abdomen hasta la parte superior del muslo.

Por fortuna, ahora Selena dice que la hace sentir orgullosa. “Al comienzo de mi recuperación, estaba un poco triste. Ya estás pasando por algo, y luego está la presión adicional de 'No me veo igual. No sé si me siento cómoda en mi cuerpo'”, dijo la cantante de “Wolves” a la revista People después de ser nombrada una de las Personas del Año 2020.

“Pero también estoy rodeada de algunas de las mejores personas, que ven más allá de las cosas en las que a veces estamos envueltos. No estaría aquí si no fuera por esa cicatriz, y ahora lo veo de una manera muy diferente… Siento que soy más una guerrera”, continúa.

Gomez mostró lo orgullosa que está de la cicatriz con una publicación de Instagram el pasado 24 de septiembre, donde se veía la marca en su cuerpo al lucir un traje de baño azul de una pieza de corte alto. “Cuando me hicieron el trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz… Ahora, más que nunca, me siento confiada en quién soy y por lo que pasé… y estoy orgullosa de eso”, escribió la estrella pop en la leyenda.

Además de luchar contra el lupus y someterse a un trasplante de riñón, Selena Gomez también ha sido abierta sobre sus problemas de salud mental. Ha luchado contra la depresión y la ansiedad, y este año reveló que le diagnosticaron trastorno bipolar. Con todo lo que la superestrella tiene que afrontar física y emocionalmente, quiere seguir siendo un modelo a seguir para sus fanáticos más jóvenes.

“Lo que hace que todo lo que atraviese valga la pena es saber que, con suerte, una joven [pasando por lo mismo] no se siente tan asustada”, sostuvo la cantante durante la entrevista, alentando su lucha como inspiración a todos aquellos seguidores que estén en una situación similar a la de ella, desde el anonimato.