Chesca llega a la cima de listas Billboard con su tema "Te quiero baby"

El tema "Te quiero baby" de la cantante puertorriqueña Chesca, que también cuenta con la colaboración de Pitbull y el legendario Frankie Valli, ha alcanzado el puesto número uno esta semana en las listas Billboard: Latin Airplay, Latin Rhythm, y Latin Pop.

"Te quiero baby" es una nueva versión del éxito "Can't Take My Eyes Off You", la canción de fama internacional grabada por Frankie Valli en 1967. "Te Quiero Baby” tiene 14 millones de visualizaciones en YouTube desde que se estrenó en la plataforma, y ha tenido una gran acogida por todo el mundo, llegando al #1 en Más Añadidos en Radio, solo dos semanas después de su lanzamiento. Se convirtió en el número uno en la lista Billboard Latin Pop Airplay y supuso Frankie Valli su primera aparición en la lista Billboard Hot Latin Songs, llegando al #40.

Además de su éxito en las Listas US Billboard Latin Airplay, Rhythm y Pop, "Te Quiero Baby" Se ha convertido para CHESCA en el éxito internacional con más repercusión en radio hasta ahora, con más de 25,000 emisiones y más de 150 millones de impresiones globales de la audiencia. Tres mercados europeos ya han superado las mil reproducciones para llegar a una gran nueva audiencia.

La canción está alcanzando los 60 millones de impresiones de la audiencia en Francia, 25 millones en Alemania, y 5 millones en Italia. En Francia, el tema estuvo en alta rotación en Fun Radio por más de dos meses, mientras que en la vecina Alemania, la canción contó con el apoyo de Radio Hamburg, Kiss FM (Berlín), y N-Joy – proyectándola hasta casi entrar en las listas Top 200 Airplay.

Su alcance en Latino América fue además el más alto de toda su carrera – con más de 1,200 reproducciones en Venezuela, cerca de 1,000 reproducciones en Argentina y el apoyo de emisoras cruciales en Chile, Colombia, Ecuador, y Paraguay; mientras que, en el mercado de su Puerto Rico natal, la canción fue el súper éxito del verano, registrando cerca de 3,000 reproducciones en las emisoras más importantes de la isla.

“No hay palabras para describir la sensación de un sueño que se veía tan lejano, y ahora es real y está aquí. Hace unos tres meses recibimos la noticia de que el legendario Frankie Valli formaba parte de la grabación, y ahora estar en el puesto número uno es algo como de otro mundo. ¡Estoy más que agradecida por todo el mundo que me apoya en cada paso del proceso!", expresó CHESCA.

Recientemente, Pandora anunció que está en la lista de sus Artistas Latinos a Seguir en 2021. Variety la ha distinguido como una de los 10 Latinxs a Seguir en 2020, y Billboard la distinguió como una de las 20 Artistas Latinas para Descubrir Antes de 2020!

Chesca está dedicada a hacer crecer su público por todo el mundo, compartiendo su inspiradora historia de esfuerzo y lucha, que es una gran motivación para millones de mujeres por todo el mundo.