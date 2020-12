Ednita Nazario: le canta a las locuras del amor

Sin duda, Ednita Nazario extraña los escenarios, escuchar a su público corear sus canciones y, más importante aún, los aplausos.

"Los aplausos…Eso es lo más gratificante. Esa es la recompensa", dice la veterana cantante en un diálogo telefónico con Metro. Para la diva ponceña, aunque el encierro provocado por la pandemia del COVID-19 ha arrancado los abrazos y los encuentros con amigos, eso no fue suficiente para detenerla a sacar otra producción discográfica en su extensa carrera musical.

En esta ocasión, Ednita le regala a su fanaticada, "La Más Loca", un disco repleto de relatos de desamor, de pasión y esos encuentros movidos que comienza con miradas coquetas. El sencillo, que estrenó ayer, 'Se nos fue la mano', narra un acercamiento casual entre dos personas que ni tan siquiera se conocen.

Metro conversó con la cantante, quien nos habló de su nueva producción y la añoranza de volver a los escenarios.

¿De qué trata el tema 'Se nos fue la mano'?

EN: Está escrita por Manolo Ramos y esta servidora. La canción trata de este encuentro causal y cautivo en un andén de un tren, donde dos personas, no se conocen pero se da ese chispoazo de atracción fuerte y es algo que le ha pasado a todo el mundo, pero deciden seguir ese impulso y pasan la noche juntos, y cuando amanecen y quieren verse fuer ay seguirla. es un tema pasional , de esos encuentros que no se planifican. yque traen mucha pasión al momento.

¿Cómo fue hacer el tema y lanzarlo en estos momentos de la pandemia?

EN: Afortunadamente ya habíamos grabado el tema y tuvimos la suerte de hacerlo presencialmente y lo pudimos hacer prepandemia, como un año más o menos, antes de que explotara todo esto. Esa parte, que es la más importante, ya eso lo teníamos planchao’. Habíamos cantado la canción juntos, lo trabajamos super bien…Luis Fonsi y yo somos super panas, de toda la vida. Lo conozco desde que empezó, él me ha escrito canciones anteriormente, tengo canciones icónicas de mi repertorio que las escribió él. La primera que escribió un tema para alguien fue para mí. Así es que entre nosotros hay una amistad super estrecha, que cuando surge la idea, me la presenta y la terminamos entre los dos. En una me dije: ‘Esta canción me suena a duo con Fonsi. Habíamos trabajado anteriormente en conciertos, pero nunca habíamos grabado algo juntos y siempre nos amenazábamos: ‘Tenemos que grabar juntos’.

Afortunadamente llego esta canción que decía bien grande Fonsi y se la mandé…Cuando llega la oportunidad de hacer el video ahí se complicó un poco por las circunstancias que estamos viviendo, pero se pudo tomar todas las precauciones. Lo grabamos en medio de la pandemia. Fue complicado ya que el personal es mucho, hay mucha gente envuelta en lo que es la grabación, pero tanto su equipo como el mío se pusieron bien de acuerdo, se tomaron todas las precauciones. Todo el distanciamiento, todos los exámenes. El set era uno solo, solo el director, asistente y Fonsi, el talento y yo. Pero el resto del personal estaba en otro lugar así que no había es contacto y dio trabajo, no te voy a decir que no, y uno siempre tiene ese sustito, pero tanto Fonsi y yo, nos habíamos hecho las pruebas dos veces y estábamos tranquilos de que estábamos saludables los dos…Fue una experiencia compleja, pero gratificante porque dentro de todo, es alarmante y ha sido complicada para nuestra industria y para nosotros hacer música en el mismo medio de la pandemia. Hemos tenido que echarle mano a otro tipo de recursos y a otros tipo de ideas, reinventar la rueda, porque de la forma tradicional no aplican en este momento la forma y se ha podido y estamos más que felices con los resultados. Lo más importante es seguir haciendo lo que nos apasiona y dejarle cosas buenas al pueblo.

No es como nos gustaría a nosotros ya que hace una falta enorme tener al público de frente. Los shows se cancelaron todos y es lo más que extraño, oír al público cantar las canciones, los abrazos, los besos, los aplausos, ese escenario es lo que más falta me hace, chico. Hay que agradecer lo que uno tiene, no es extrañar lo que no se tiene.

¿Por qué “La más loca”?

EN: Bueno, “La más loca”, porque son 5 historias de pasión de locura, de esos impulsos fuertes, emocionales, de estos encuentros. Son 5 canciones así de locura, de la locura de la pasión y el amor y desamor. “La más bella”, eso será el año que viene. Son 5 canciones que hemos ido presentando al público y hemos tenido una respuesta increíble. Adaptándonos a la nueva realidad, a no poder viajar y hacer un lanzamiento, pero hemos hechos eventos virtuales. Ahora con esta canción de Fonsi que sería la cuarta, estamos muy felices. Hay que estar agradecido de poder hacer lo que uno hace. No hemos escatimado, no te puedo decir que lo que ha faltado es la experiencia vivencial. De estar rodeado del equipo de trabajo y tu gente, ir a los programas, pero sobre todo para mí los conciertos porque ese es el alimento del espíritu y aparte de que es lo que hacemos como trabajo, pero me hace mucha falta el público. Y ni se diga el equipo de trabajo porque no estamos solos, están los músicos, los técnicos.

¿Cómo esta producción describe la etapa en la que usted se encuentra a nivel personal?

EN: Diablo, qué difícil. Mira, para mí ha sido un reto hacer este disco, tal vez es que no puedo comparar esta experiencia de este disco con ninguna otra. La pandemia le ha dado un matiz completamente diferente a todo el proceso. Estos son procesos, que aparte de la parte de composición que es bastante unipersonal, estos son trabajos que se hacen en equipo. Los productores, los compositores, la gente de la compañía, los que trabajan con uno. Son trabajos colectivos y adaptar el proceso colectivo ha sido bien retante. Nada sustituye a tus compañeros al lado, y mirarlos a los ojos y brincar en el estudio y ese intercambio humano, no es sustituible con nada, pero no le puedes robar tampoco la pasión y la verdad a lo que estás haciendo, por lo que tienes que rediseñar la experiencia vivencial para que el trabajo tenga verdad, para que tenga alma, para que tenga pasión y espíritu y ese ha sido un reto.

Hay que tomarlo como una cosa completamente distinta y no tratar de compararlo ni tratar de decir extraño esto o lo otro. Es decir esta es la que hay y ha sido bien bonito porque uno se redescubre muchas cosas de uno mismo, como artistas. Tal vez la sensibilidad esta más a flor de piel porque tienes más tiempo para introspección. Los sentimientos afloran un poco más porque no tienes la distracción de la vida cotidiana, el encierro viene con dos saquitos. Te quita muchas cosas, pero te da muchos cosas. El valor añadido al encierro es el tiempo que tienes, más tiempo para pensar, para interactuar aunque sea a travéss de la computadora y hay mas tiempo para conversar…En fin, hay más tiempo.

Lo que sí estaba convencida es que no podía dejar pasar el tiempo sin hace música nueva para la gente. Aunque tuviera que hacer de tripas corazones lo hacemos. Y afortunadamente lo pudimos hacer.