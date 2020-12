¡Escándalo! Gana Miss Paraguay 2020 y no era ni candidata oficial

Las redes sociales están que arden luego de la final de Miss Universo Paraguay 2020, la cual se realizó la noche de ayer, jueves, en la capital de ese país.

Diez candidatas compitieron por el cetro que ostentaba Ketlin Lottermann; Miss Universo Paraguay 2019, quien coronó al final del evento a la nueva reina paraguaya.

La sorpresa de muchos en Internet surge luego de que la ganadora del certamen, Vanessa Castro, de 27 años, se presentara un día antes a la concentración.

La dicha información fue ventilada a horas de la final por varias cuentas de concursos de belleza en Instagram.

Se dice que la nueva Miss Paraguay no era parte de las candidatas oficiales y no fue a ningún ensayo del concurso. Incluso, ni aparece en las fotos oficiales de las participantes.

Algunos miembros del jurado renunciaron antes de la final porque ya sabían el resultado de antemano.

A la hora de la coronación, es evidente el asombro en los rostros de las candidatas.

En redes también corre el rumor que Vanessa es novia de uno de los patrocinadores del concurso.

Mientras, para acabar de rematar, se expresó en sus cuentas sociales la paraguaya Stephania Stegman; Miss Supranational 2015. Esta alegó que la hicieron renunciar a su participación en Miss Paraguay 2020 porque no consiguió el dinero para pagar la franquicia.

"Lo fui por 3 meses [candidata al Miss Paraguay] hasta que me hicieron renunciar porque no conseguí el dinero para pagar la franquicia en plena pandemia… me hubiera encantado ser su representante… pero todo pasa por algo y Dios sabe por qué hace las cosas…", dijo Stegman, quien le dio la primera corona Grand Slam a ese país.

Como virreina del concurso quedó Gabriela Benítez, la primera princesa resultó ser Araceli Domínguez y Cristina Benítez como segunda princesa.

