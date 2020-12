"Stranger Things": así fue el acoso que llevó a estrella de Netflix a cerrar cuenta de Tik Tok

La fama no siempre es “color de rosa” como los fanáticos del entretenimiento pensamos. La actriz y estrella de la exitosa serie de Netflix (Stranger Thing) Millie Bobby Brown cerró su cuenta de Tik Tok por el acoso de una fan.

Brown, más conocida como Eleven, se ha caracterizado por ser simpática e interactúa cálidamente con sus fans. Sin embargo, no todos los días puede mantener ese estado de ánimo lo cuál provocó la ira de una de sus seguidoras.

Baby Yoda y The Mandalorian llegan al juego Fortnite Aquí te mostramos cómo lucen y te contamos todo lo que sabemos al respecto

La actriz británica de 16 años se encontraba realizando compras navideñas con su madre cuando la abordó una admiradora pidiéndola si podía grabarla. Millie comunicó que no quería que la grabaran y, aún así, la fan hizo caso omiso y la filmó.

Estrella de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things, Millie Bobby Brown / Instagram

Declaración del acoso

“Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí”, relató.

“Le dije que no. No tengo que justificarme ante nadie. Si no quiero que me filmen, no quiero. Soy un ser humano, ¿qué más les tengo que pedir? Me enoja cuando la gente intenta romper mis límites”, continuó.

“Desearía que la gente fuera más respetuosa”, resaltó al estrella de Netflix.

“Así que hice este video para decir: hay que mostrar más respeto hacia los demás, no importa quiénes sean o qué sea lo que hagan, de ser humano a ser humano. Son solo modales”, concluyó.

Debido a este encontronazo con una fan y contantes comentarios de sus haters en redes sociales, obligó a Millie Bobby Brown a cerrar su cuenta de Tik Tok. La actriz aparecerá una vez más en la cuarta entrega de Stranger Things a estrenarse en 2021.