De hadas madrinas y medios hermanos la oferta cinematográfica

Este fin de semana la oferta cinematográfica además de Mank y Sound of Metal, recién estrenadas en las salas de cine locales y que llegan este viernes a Netflix y Amazon Prime respectivamente, incluye dos comedias, una oportuna para la temporada navideña y la otra con un trasfondo político social muy relevante.

En la simpática Godmothered , ubicada en la época navideña, Eleanor, una novata hada madrina en formación (Jillian Bell), decide ayudar a Mackenzie, una niña en problemas cuando encuentra una carta de la niña. Resulta que la niña ya es una adulta madre soltera (Isla Fisher) que ha renunciado a enamorarse nuevamente. La nueva propuesta de Disney, que no estrenó en cines y fue directo a la plataforma aprovecha el modelo de la cinta Enchantment (2007) para presentar una historia que cuenta con todos los ingredientes para ser una de las favoritas de esta temporada navideña. El guión no solo presenta personajes vulnerables y reales aun en una historia de fantasía, sino que logra que el espectador sienta empatía por todos ellos y se sienta identificado con algunas de las historias, particularmente con Mackenzie y su hermetismo frente al amor y su hija que siente temor por expresar su talento ante todos.

Eleanor, es el hilo unificador entre todos los personajes que hace todo a su alcance para lograr su misión personal al enterarse de que su profesión se encuentra al borde de la extinción, decide mostrarle al mundo la necesidad de su labor. Bell, quien ha demostrado ser una atrevida comediante (21 Jump Street), y que a su vez cuenta con la sensibilidad para personajes vulnerables logra sostener esta comedia que debió explotar más su talento humorístico, con líneas más punzantes y/o más secuencias de comedia física, pero el guion y la dirección se enfocaron en hacernos reír con su encanto e inocencia del personaje. Godmothered, no evita plantearnos directamente el mensaje de la importancia de la familia, creer en el poder interior y la magia de la inocencia con este inofensivo filme, con potencial de ser otro clásico navideño.

Por su parte, Half Brothers presenta la historia de Renato (Luis Gerardo Mendez), un exitoso ejecutivo de la aviación, que descubre que tiene un medio hermano estadounidense, el intrépido Asher (Connor Del Rio) Ambos con diferentes personalidades van a verse obligados a emprender un viaje por los Estados Unidos en búsqueda de un tesoro, como deseo de su padre enfermo que los obliga a repetir el camino que este había tomado como inmigrante de México a Estados Unidos, para que estos comprendan de donde provienen. La cinta que pretende retomar la premisa de la pareja dispareja también intenta profundizar a través de la comedia en la problemática de la inmigración, a través del personaje de Renato, quien resiente que su padre lo haya abandonado de niño buscando un mejor porvenir en el norte, en una buena interpretación por parte de Méndez, cotizado actor mejicano con excelente talento para la comedia (Club de Cuervos) y que continua pisando fuerte en Hollywood (Charlie’s Angels, Murder Mystery).

La cinta resbala en los momentos cómicos debido a la poca garra que presentan las situaciones que sumado a la tímida química entre los protagonistas provocan que algunas secuencias cómicas registren pobremente, además de sus constantes cambios en tono, balanceándose entre la comedia y un melodrama. No podemos pasar por alto que otras sí funcionan, particularmente aquellas en donde se involucra a una cabra que se convierte en un importante acompañante del dúo. La cinta que combina elementos de comedias sobre parejas disparejas, con cintas sobre viajes en auto por diversas localidades (road trip), cuenta con las buenas intenciones del guion con un efectivo comentario político social desde la secuencia introductoria, gracias a la dirección de Luke Greenfield (Something Borrowed, Let’s Be Cops) , que inserta de forma efectiva la temática migratoria que va a permear durante toda la cinta, a través del drama familiar. En resumen, Half Brothers que podrás rentar desde este viernes en diversas plataformas de streaming, resulta ser una aceptable propuesta que es rescatada con una emotiva resolución.