RUM presenta concierto virtual navideño de fin de semestre

El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), presentará su primer concierto virtual de fin de semestre, "Tiempo de celebrar", a cargo de las principales agrupaciones musicales estudiantiles y la intervención especial de Roy Brown y Silverio Pérez. La histórica velada musical se transmitirá mañana, jueves, 3 de diciembre a las 7:30 PM, a través de la página oficial institucional de Facebook.

El evento, organizado por el Decanato de Estudiantes del RUM y el Departamento de Banda y Orquesta, será una especie de abrazo navideño, tras culminar un año y un reciente semestre académico, lleno de retos por la pandemia del COVID-19. Contará con la participación de la Banda de Conciertos, Chorium, Coral Universitaria y la agrupación Alma Latina, las que ofrecerán un selecto repertorio.

“Atemperándonos a los cambios que nos impone la actual situación, quisimos brindar este regalo musical a todos los integrantes de nuestro Recinto, en especial a los estudiantes, que son nuestra razón de ser, y al país entero, como muestra de nuestro agradecimiento y de la solidaridad que se manifiesta en esta mágica época. Aunque no podamos reunirnos físicamente para el tradicional Encendido, esperamos que el talento de los nuestros se transforme, a través de este escogido de canciones, en un mensaje de paz, alegría y bienestar”, reiteró el doctor Jonathan Muñoz, decano de Estudiantes.

De igual manera, el director del Departamento de Banda y Orquesta, Edgar A. Vélez Montes, destacó el significado que tiene la singular presentación colegial.

“Representa una oportunidad de rendir tributo y festejar la vida, el amor, la salud, la amistad, el trabajo y la música, por mencionar algunos. Este año, celebramos de una forma diferente, pero con el mismo empeño y con la acostumbrada calidad. Tiempo de celebrar es una alegoría a una de las épocas más hermosas: la Navidad. Una vez más, nuestros estudiantes hacen de sus galas artísticas y nos regalan sus talentos llevándoles un variado concierto lleno de esperanza que sé que disfrutarán”, expresó.

La producción del evento comprendió varios meses de preparación y planificación de la grabación de los grupos, cumpliendo con el protocolo de seguridad para proteger a todos sus participantes. El repertorio incluirá una versión instrumental de All I Want for Christmas is You; así como arreglos de las canciones Locuras, Isla mía, Vida campesina; Imagine; y un Medley de plenas, entre otras.

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Jorge Haddock, convocó a la comunidad universitaria, y al pueblo puertorriqueño, a disfrutar de este evento que es un regalo de talento y cultura.

“Desde la Universidad, continuamos identificando recursos, proyectos e iniciativas para apoyar a nuestra comunidad universitaria y también al pueblo puertorriqueño. En el contexto histórico en que nos encontramos, nuestros talentosos estudiantes, sus mentores, así como egresados, se unen en un mismo escenario virtual para compartir alegría y esperanza para todo Puerto Rico en el inicio de esta época festiva. Es, sin duda, un proyecto noble que debemos apoyar; mi agradecimiento y reconocimiento por la planificación de esta actividad”, expresó Haddock.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, agradeció la gesta del Decanato de Estudiantes por fomentar una vez más, un ofrecimiento virtual que nutre la sensibilidad artística y aporta a la formación cultural del estudiantado.

“Felicito a todo el personal del Decanato de Estudiantes y del Departamento de Banda Orquesta, así como a los estudiantes que integran las agrupaciones, por compartir su talento en este especial cierre de semestre y abrazo navideño. Que este mágico regalo nos sirva de inspiración para continuar nuestra ruta educativa y nuestra meta de regresar sanos a las aulas, eventualmente, para seguir construyendo un futuro brillante para nuestro país y para la humanidad”, destacó.

Tiempo de celebrar se transmitirá en las páginas oficiales de Facebook del Recinto Universitario de Mayagüez y del Decanato de Estudiantes.