Karol G envía mensaje a quienes critican a los artistas por no tener estudios

Karol G ha vivido un 2020 de ensueño, con nominaciones importantes a los premios Mtv, American Music Awards y a los Grammy Latino, además de ver como su sencillo Ay, Dios Mio se convirtió en una de las canciones más escuchadas del año.

Con Tusa en su haber y ahora el éxito de Bichota, la reguetonera colombiana se tomó un tiempo para responder algunas críticas negativas que ha recibido por las redes sociales, en especial las que hacen referencia a la "poca inteligencia" que es mostrada en las canciones del género.

Karol G responde a quienes critican a los artistas sin estudios profesionales

Uno de los comentarios que más reciben los artistas es el no tener estudios universitarios. Muchos de los cantantes y actores del momento no tiene una educación profesional, pero esto no les ha impedido llegar al éxito.

Karol G escribió en su cuenta Twitter "Para aquellos que se inflan y anulan el talento de otro porque tienen más estudios que ellos: lo siento, pero para expresar amor, dolor, alegría y conectar por medio del arte no hay que estudiar sino sentir".

Para aquellos que se inflan y anulan el talento de otros porq tienen más estudios que ellos; Lo siento pero para expresar amor,dolor,Alegría y conectar por medio de arte, no hay que estudiar sino sentir. No todas las personas con talentos increíbles tienen oportunidad de estudiar — BICHOTA (@karolg) December 1, 2020

Continuó expresando "No todas las personas con talento increíble tienen la oportunidad de estudiar".

Mientras que la mayoría de sus seguidores la apoyaron, hubo algunos que discreparon con su pensamiento. La usuaria @GiulyDP16 respondió "No estoy de acuerdo! Es verdad no todos tienen las mismas oportunidades pero siempre con estudio se lucen más y aprenden más a usar ese talento! Siempre es necesario estudiar porque a la larga personas con talento pueden terminar arruinando su voz por no sabes cómo cuidarla!".

No estoy de acuerdo!Es verdad no todos tienen las mismas oportunidades pero siempre con estudio se lucen más y aprenden más a usar ese talento!Siempre es necesario estudiar porque a la larga personas con talento pueden terminar arruinando si voz por no sabes cómo cuidarla por ej! — Giuly🦋 (@GiulyDP16) December 2, 2020

La cantante no siente timidez a la hora de expresar lo que piensa, así quede mal ante los ojos de algunos de sus fanáticos. Ha llevado su carrera con la sinceridad de por medio, con lo que ha logrado conseguir un éxito sin comparación.

