Protagonista de 'The Umbrella Academy' y 'Juno' revela que es transgénero

El actor nominado a un Oscar por la reconocida película "Juno", reveló a sus fanáticos que es transgénero y su nombre es Elliot.

Antes conocido como Ellen Page, el protagonista de la serie de Netflix "The Umbrella Academy", escribió que se sentía "afortunado" de llegar hasta este punto en que puede compartir algo tan íntimo de su vida.

"Me siento sobrecogido de gratitud por las increíbles personas que me han apoyado a lo largo de este camino. No puedo comenzar a expresar lo que se siente finalmente amar quien soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo", dijo.

Page aseguró que usaría su plataforma para luchar por un mundo más inclusivo dentro de la comunidad queer.

Además, pidió paciencia pues aunque se siente feliz, reconoció la posición de privilegio que ocupa y teme a la invasión "el odio, los chistes y la violencia".

El actor reconoció la violencia que aqueja a la comunidad trans y condenó a las figuras políticas que "buscan criminalizar el cuidado de la salud trans".

"Amo que soy trans y amo ser queer. Y mientras más me sostengo cerca y acepto lo que soy, más sueño, más mi corazón crece y más lucho por salir adelante", continuó. "A todas las personas trans que lidian con acoso, abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los quiero y voy a hacer todo lo que puedo para cambiar este mundo".

Previo a su transición, Page era uno de los actores más vocales por la comunidad LGBTQ en Hollywood. Además de sus mencionados roles, también es conocido por su papel en X-Men e Inception.