Jacky Fontánez se estrena como cantante con nuevo sencillo "Curando de Ti"

A tenor con tiempos de reinvención en los que vivimos, la locutora y presentadora de televisión, Jacky Fontánez, cumple uno de sus más anhelados sueños desde niña.

La boricua pasó de ser modelo, empresaria, presentadora de diversos programas y locutora de radio a seguir sonando en la radio por su sencillo musical "Curando de Ti".

“La música me apasiona, siempre había querido hacerlo y ya que este este año ha sido tan complejo porqué no hacerlo hacerlo ahora, entendí que este era el momento y me aventuré”, comenta Fontánez.

“Curando de Ti” es un rítmico tema que muestra la transición y el proceso de sanación al momento de culminar una relación o por un desamor que te ha llevado a realizar un cambio de piel por el bienestar.

“Es un sencillo que hombres y mujeres podrían sentirse identificados. Todos hemos pasado por un proceso doloroso relacionado al amor, pero ante cualquier situación debe permanecer el amor propio por encima de cualquier otro elemento”, puntualiza.

El tema, cuyo video fue grabado en la Hacienda San Pedro en San Lorenzo, Puerto Rico, ya cuenta con más de 40k visitas en YouTube.