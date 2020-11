Estrena 'Trail of Ashes', la película de fantasía grabada en Puerto Rico

La búsqueda por la hija de la emperatriz reúne a dos hermanos perdidos, que crecieron en lados opuestos de la guerra y ahora tendrán que escoger entre lazos familiares o alianzas políticas. Esta es parte de la sinopsis de la película filmada totalmente en Puerto Rico, “Trail of Ashes”. Escrita y dirigida por Arturo Lizardi y producida por éste y Samari Vega, estrena el 1ro de diciembre en “internet on demand” y “cable on demand”.

Estelarizada por Lizardi, Héctor Escudero, Cecilia Arguelles y Carlos Miranda, “Trail of Ashes”, cuenta la historia de cuando Lina, la hija de la emperatriz, desaparece. La Tribu del Cuervo, aún rebelándose contra el imperio, toma iniciativa para encontrarla primero, en un intento para tomar ventaja sobre su enemigo. Silas, criado por la Tribu del Cuervo, es enviado a interceptar un “quill” (buscadores de justicia) que fue enviado a investigar el principal sospechoso del caso; un inquisidor, parte de la orden elite del imperio. Silas, haciéndose pasar por Ranieri el “quill”, entra en conflicto al entender que el inquisidor que va a entrevistar es Marco, su hermano perdido. Marco fue criado por el imperio luego de que ambos hermanos quedaran huérfanos luego de un misterioso accidente. Mientras la investigación se desarrolla, Silas se percata que no todo es lo que parece. El caso abrirá puertas que nublarán la realidad de todos los involucrados.

Arturo Lizardi es un actor, director, escritor y productor de Caguas, Puerto Rico. A lo largo de su carrera como un cineasta, sus cortometrajes han ganado innumerables premios en los festivales de cine internacionales. "El Buen Vasallo", el primer cortometraje que escribió, dirigió y produjo, ganó el Premio a la Excelencia del Jurado en el Rincón Film Festival y el Premio Palma de Plata en el concurso de narrativa del Festival Internacional de Cine de México 2017. Junto con su esposa Samari Vega, produjo y protagonizó “Extranjero” y "Lunas Rojas" (“Red Moons”), que llegó a ganar muchos premios, incluyendo Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Cortometraje, Mejor Fotografía y Premio del Público. “Extranjero” llegó al Short Film Corner del prestigioso Festival de Cannes en el 2018. “Trail of Ashes” marca su primera película.

“Como escritor y director, tuve el privilegio de traer este crudo mundo a la vida y traducirlo a la pantalla. Cuando pensamos en el género de fantasía, pensamos en la trilogía de "Lord of the Rings" y "Game of Thrones", entre otros, que requerían grandes cantidades de dinero para realizarse. Esta película fue realizada en su totalidad por inversión privada, y el esfuerzo de familiares y amistades que nos dieron la mano durante todo el proceso. Tuve que ponerme creativo y darle vuelta al género para que la película funcionara. Esta historia no requería de grandes batallas o criaturas fantásticas, sólo necesitaba retratar las emociones crudas, el sacrificio y sentido del terror”, comentó Lizardi.

Por su parte, Samari Vega es productora, directora y escritora de Caguas, Puerto Rico. En “Trail of Ashes”, se destaca como productora y coescritora. En el 2016, escribió, coprodujo y dirigió el cortometraje "Lunas Rojas" ("Red Moons"). Dos años más tarde, escribió, dirigió y produjo su cortometraje "Foreigner", seleccionada oficialmente en el Mercado de Cine Latino y para el Short Film Corner en el Festival de Cannes. Actualmente, está en la preproducción de su piloto para la televisión sobre ciencia ficción, fantasía y la serie de antología "Under the Same Sky".

“Creo en la capacidad que tiene “Trail of Ashes” para iniciar un cambio positivo en la perspectiva de otras personas sobre el cine puertorriqueño. Como cineasta, creo que el éxito se logra cuando cuentas una historia que viene de un lugar de empatía y autenticidad y toca al espectador de una manera especial. “Trail of Ashes” ha logrado eso en mí y quiero que el mundo sienta lo mismo”, explicó Vega.

La película que fue adquirida por la compañía Gravitas Ventures para distribuirla en Norteamérica, estará disponible a partir del 1ro de diciembre en “internet on demand” y “cable on demand” en medios tales como: Prime Video, FandangoNow, Itunes, Google Play, Dish y Comcast, entre otros. Para más información sobre “Trail of Ashes” buscar en Facebook e Instagram y bajo #traiolfashes y #followthetrail