Bad Bunny busca erradicar el machismo con su estilo

El artista urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, aceptó en entrevista con Metro que no le afectan las críticas sobre su estilo de vestir y mencionó que las mismas lo que le causan es frustración porque millones de personas en el planeta piensan de esa manera negativa.

“Yo reacciono con frustración. Realmente no me afectan en lo absoluto porque yo sé quién soy y estoy seguro de mí y lo que represento. Cuando te digo con frustración es porque hay veces que veo comentarios y no puedo creer que hayan personas que piensen de esa manera”, manifestó el puertorriqueño que estuvo como editor invitado en Metro Puerto Rico.

Bad Bunny añadió que: “Uno a veces dice ‘valdrá la pena las cosas que uno hace, valdrá la pena lo que hacen otras personas también por tratar de mejorar’. Es como que el mundo no va a ser el ideal . A eso es el pensamiento que yo llego. Llego a eso de ‘wao, en serio esta persona piensa así y hay un millón más que piensan igual. Diablo, qué vamos hacer’”.

Para el trapero, las críticas son parte de su vida desde adolescente por su forma de ser y vestir.

“Al final del día yo no me dejo afectar por ningún comentario. Yo soy una persona que desde antes de ser famoso he recibido comentarios a base de mi persona, de mi vestimenta también, desde que yo estaba chamaquito en la ‘high’. Ya en la fama, pues no dejo que nada me afecte. Sí hay días que uno amanece más sensible que otros y puede ser que el primer comentario te haga hasta llorar, pero eso es bien raro. Eso es un día de esos que uno se levanta medio ñoño”.

Sobre el público que lo sigue, Bad Bunny aseguró que lo apoyan "personas machistas como feministas".

“Yo tengo fanáticos de todos los sectores. Tengo fanaticada por decirte feminista, como también tengo fanaticada que yo sé que son machistas, por así decirlo. Esos tipos de mensajes así que no son tan directos, pues por ejemplo, en ese sector machista que me sigue puede trabajarle algo en la mente en su día a día”.

También manifestó que siempre ha intentado incluir en su proyecto a todo tipo de persona.

“Yo de un tiempo para acá que he reconformado mi concepto, mi carrera, siempre he tratado de hacer a todo el mundo parte de mi proyecto que para mí es lo más importante. Me gustaría que así se reflejara en el mundo… la aceptación de todo el mundo. Específicamente en este proyecto de ‘Yo perreo sola’ fue algo que surgió tan natural, tan espontáneo”.

De su experiencia haciendo ‘drag’ para el videoclip del tema “Yo perreo sola”, Bad Bunny contó que usar tacones fue “un infierno”.

“[Hacer] ‘drag’ fue una experiencia super cab… Menos caminar en tacos, eso fue un infierno. Yo solo me preguntaba cómo lo hacen. Yo no podía estar de pie un minuto. Cuando dicen ‘corte’ siempre tengo una sillita para sentarme y nunca… (la uso), pero ese día necesitaba gente que me ayudara a parar porque ya no podía. Me dolía la espalda, me dolían todos los huesos. Hasta los huesos que no existen me dolían”.

