Yo perreo sola el remix dentro las mejores 10 canciones del 2020

La canción "Yo perreo sola remix" interpretada por Bad Bunny, Ivy Queen y Nesi se destacó dentro las mejores diez canciones del 2020, según la revista Time.

El hit se posicionó en tercer lugar. La revista Time describió la canción como "una para las décadas".

La canción original forma parte del segundo álbum de Bad Bunny "YHLQMDLG". El remix se presentó por primera vez en vivo durante los premios "Billboard Music Awards 2020".

La posición número uno se la llevó la canción "People I've Been Sad" por Christine and the Queens una cantante francesa.

No obstante, las cantantes estadounidenses Cardi B y Megan Thee Stallion se llevaron el segundo lugar con su hit "WAP".

