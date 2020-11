Se revela la enorme fortuna que tiene Keanu Reeves, pero que el actor no usa

Keanu Reeves se ha caracterizado por ser ese actor que lleva una vida sencilla. Sin embargo, sus importantes papeles dentro de Hollywood han llevado a especular el valor de su fortuna ya que no es de excesos.

La revista GQ España publicó la gran fortuna que tiene el artista. De acuerdo al portal este valor económico – ganado por Reeves- asciende a los 360 millones de dólares.

Esta inmensa fortuna llegó a Keanu, en su gran parte, de la franquicia The Matrix. Durante su papel de Neo, el actor ganó más de 200 millones de dólares y de esta manera se le otorgó el puesto de estrella mejor pagada de Hollywood.

En qué gasta su dinero

Pues en casi nada, por supuesto que tienes sus propiedades y empresas (Company Films y Arch Motorcycle Company) pero no lleva una vida lujosa en comparación de muchas otras estrellas. Tal parece que Keanu es feliz con gustos simples, transportes económicos, ropas nadas costosas y las grandes donaciones a buenas causas.

El valor de su fortuna es lo que ha llamado la atención más no su estilo de vida. Reeves declaró en 2006 que la riqueza lo tiene sin cuidado.

Keanu Reeves / Getty Imágenes

“El dinero no significa nada para mí. He ganado mucho dinero, pero quiero disfrutar de la vida y no estresarme incrementando mi cuenta bancaria. Regalo mucho y vivo de forma sencilla, sobre todo con una maleta en los hoteles. Todos sabemos que la buena salud es mucho más importante”, comentó en aquella oportunidad.

Ahora, tenemos que esperar que en 2021 lleguen la cuarta entrega de sus principales papeles: The Matrix 4 y John Wick 4. Sin duda, estas cintas solo harán incrementar su fama y fortuna.

