Reseña: Bad Bunny recuerda por qué hace lo que le da la gana en 'El Último Tour del Mundo'

Esperar a la medianoche por el lanzamiento de sus discos se ha tornado en una actividad habitual en días festivos o emblemáticas. Y es que por tercera ocasión en el año, Bad Bunny lanzó hoy su cuarta producción discográfica en menos de tres años con un aura que dista mucho de sus anteriores producciones, especialmente de su segundo disco YHLQMDLG, el cual fue una cartita de amor a ese reggaetón que incita a un perreo apretao’.

‘El Último Tour del Mundo’, en cambio, es otra aventura del artista dentro del pentagrama del trap y el reggaetón, pero en esta ocasión con guiños al rock, punk y synth-pop. Las composiciones, a su vez, merodean entre el fronteo característico del género y relatos de desamor. En esta entrega, sin embargo, Bad Bunny aprovecha la ocasión para recordarle en varias ocasiones al público —y quizás a sus críticos— las razones de su dominio en a industria musical. Y es que desde sus inicios, el intérprete natural de Vega Baja ha hecho las cosas a su manera, desde impulsar una carrera musical sin el poderío de una disquera multinacional y luego infiltró el mercado anglosajón sin la necesidad de disparar rimas en inglés.

Y, ¿qué sobre los rumores de un posible retiro? Olvídese de eso, al menos por el momento, ya que el propio artista aseguró —en entrevista con Metro— que, aunque en algún momento lo contempló, no se aproxima a un retiro ‘prematuro’. Para este disco, el artista se envolvió en un imaginario distópico, en el que adelanta su última gira musical —programada 'hipotéticamente' en el 2032— al 2020 ante lo que pareciera ser el fin del mundo, segun Bad Bunny.

Bueno, pero vamos a lo que vinimos.

Envuelto en un imaginario distópico, el Conejo Malo inicia su travesía con ‘El Mundo es Mío’, en donde, cuestiona a quienes alguna vez dudaron de su ascenso en el trap y en el reggaetón.

“¿Quién dijo que no/ que no puedo/ Yo hago lo que me da la gana”, arranca el rapero. Confiado en su estatus dentro del género, incluso, apuesta hasta a poder vencer al invicto boxeador Floyd Mayweather, Jr. “Por encima 'e todo' ustede’/ mira cómo floto/ Ya no andamo' con Menudo, súbete a mi moto/ Si se tira Mayweather también lo derroto”.

Luego, el intérprete salta a un perreo romántico en ‘Te Mudaste’, en la que recuerda a un pasado amorío en el que parece haberle perdido el rastro luego de haber pasado varias noches juntos.

‘Hoy Cobré’, vuelve a la raíz trapera de Bad Bunny, a lo Migos o Travis Scott, y donde vuelve a hacer alarde de su éxito en la industria musical.

A partir del tema ‘Maldita Pobreza’, inicia el anticipado sonido protagonizado por guitarras eléctricas y elementos del rock and roll. En el sencillo, centra el relato en una eterna búsqueda de muchos jóvenes de generar suficiente dinero para subsistir y —por qué no— para darse uno que otro gustito.

“Siete año' estudiando hasta que me gradué/Pero no encuentro trabajo en eso que estudié/ Hoy quería salir, pero ando a pie/Te vo'a contar lo que anoche soñé/Que me compré un palo y a alguien asalté”, rapea el artista.

Por su parte, el tema ‘La Noche de Anoche’ junto a la cantante española Rosalía es quizás una de las colaboraciones más esperadas, especialmente entre el público de habla castellana. Ambos artistas exponen sus inseguridades luego de un aparente explosivo encuentro sexual, mientras son escoltados por un tenue beat de reggaetón.

En ‘Yo Visto Así’, un coctel de trap con punk rock del 90, el artista aprovecha a defender sus deslumbrantes y excéntricos ajuares que lo han hecho uno de los distintivos de su carrera artística.

Mientras, ‘Trellas’ figura como una de las sorpresas del álbum en donde el intérprete incursiona en el pop rock, del cual seguramente un Gustavo Cerati debe estar sonriendo en el más allá.

Para el asombro de muchos, el álbum finaliza con el tema de música popular puertorriqueña ‘Cantares de Navidad’, un clásico tema navideño compuesto por el Trío Vegabajeño. La inclusión del tema luce como un homenaje del rapero a la música de su país y aprovechando que mantiene atrapado a millones de oídos alrededor del planeta.

Quizás, de alguna forma, es otra táctica del Conejo para recordarle al público su singularidad en medio de una ataponada industria musical.

