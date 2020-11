En medio de su mensaje a la equidad a través de su estilo, el exponente urbano Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, reveló a Metro que desde niño ha admirado la amplia creatividad que existe para la confección de accesorios y vestimenta dirigidas hacia las mujeres.

“A mí siempre me ha gusta’o más la ropa de mujer que de hombre. Osea lo que está estipulado como ropa de mujer y ropa de hombre. Es como una queja que siempre tenía de chiquito porque siempre acompañaba a mi mamá a comprar ropa etc. Siempre decía que había más creatividad en la ropa de las mujeres”, sostuvo el intérprete de “ Dakiti” en entrevista con este diario.

El puertorriqueño indicó que desde edad temprana admiró las carteras hechas o dirigidas hacia el público femenino.

“Hay más cosas para uno hacer. Incluso las carteras, a mí me gustaban las carteras. Siempre decía ‘por qué los hombres no podemos usar las carteras como las mujeres. Las carteras está bien cab…., son bien lindas'. Las de los hombres son bien feas y como chiquitas”, contó.

Sobre su estilo y moda, Bad Bunny pronunció que la fama y la música lo ayudaron a ser abierto a sus fantasías desde pequeño.

“Yo en la música lo que he hecho… quizás por la fama y porque pues no necesito seguir las políticas de vestimenta de algún trabajo sino que yo puedo vestir como yo quiera y lo que he hecho es eso. Abrirme a todas mis fantasías desde niño y a lo que yo pienso, a lo que a mí me gusta y hacerlo sin miedo. Sin ver una división de que esto es de mujer y esto es de hombre”.

Por su parte, el artista aceptó que normalizar que los hombres se pinten las uñas nunca fue una estrategia sino nació de un momento feliz cuando asistió a los premios Billboard en Miami.

“Esa idea salió de momento, realmente de lo feliz. De lo feliz que yo estaba ese momento. La primera vez fue, si no me equivoco, para los Premios Billboard en Miami y no sé me dio. Estaba bien contento, muy alegre y me entró con que quería pintarme las uñas de color amarillo porque en aquel momento, yo cambio de color favorito todos los años, y en ese momento mi color favorito era el amarillo”.

Bad Bunny manifestó que aunque en el momento no pensó en las críticas que recibiría, llegó a sentir el impacto positivo dentro de la comunidad latina y urbana.

“Dentro de mi mente en ese mundo que me encierro, jamás pensé que iba a causar como un impacto positivo como también iba a generar críticas negativas de un sector. Cuando yo me las pinté jamás pensé que me iban a decir ‘qué tú haces con las uñas pintás, los hombres no se pintan las uñas’. Por mi mente no pasó que alguien me iba a decir eso. Luego fui dándome cuenta, empecé a recibir esas críticas, más también vi el impacto positivo que estaba creando dentro del sector latino o del género urbano”.

Reacciona a las críticas con frustración

Aunque no le afectan las críticas, el artista mencionó que las mismas lo que le causan es frustración porque millones de personas en el planeta piensan de esa manera negativa.

“Yo reacciono con frustración. Realmente no me afectan en lo absoluto porque yo sé quién soy y estoy seguro de mí y lo que represento. Cuando te digo con frustración es porque hay veces que veo comentarios y no puedo creer que hayan personas que piensen de esa manera”.

Bad Bunny añadió que: “Uno a veces dice ‘valdrá la pena las cosas que uno hace, valdrá la pena lo que hacen otras personas también por tratar de mejorar’. Es como que el mundo no va a ser el ideal . A eso es el pensamiento que yo llego. Llego a eso de ‘wao, en serio esta persona piensa así y hay un millón más que piensan igual. Diablo, qué vamos hacer’”.

Para él las críticas son parte de su vida desde adolescente por su forma de ser y vestir.

“Al final del día yo no me dejo afectar por ningún comentario. Yo soy una persona que desde antes de ser famoso he recibido comentarios a base de mi persona, de mi vestimenta también, desde que yo estaba chamaquito en la ‘high’. Ya en la fama, pues no dejo que nada me afecte. Sí hay días que uno amanece más sensible que otros y puede ser que el primer comentario te haga hasta llorar, pero eso es bien raro. Eso es un día de esos que uno se levanta medio ñoño”.

Sobre el público que lo sigue, Bad Bunny aseguró que lo apoyan "personas machistas como feministas".

“Yo tengo fanáticos de todos los sectores. Tengo fanaticada por decirte feminista, como también tengo fanaticada que yo sé que son machistas, por así decirlo. Esos tipos de mensajes así que no son tan directos, pues por ejemplo, en ese sector machista que me sigue puede trabajarle algo en la mente en su día a día”.

También manifestó que siempre ha intentado incluir en su proyecto a todo tipo de persona.

“Yo de un tiempo para acá que he reconformado mi concepto, mi carrera, siempre he tratado de hacer a todo el mundo parte de mi proyecto que para mí es lo más importante. Me gustaría que así se reflejara en el mundo… la aceptación de todo el mundo. Específicamente en este proyecto de ‘Yo perreo sola’ fue algo que surgió tan natural, tan espontáneo”.

De su experiencia haciendo ‘drag’ para el videoclip del tema “Yo perreo sola”, Bad Bunny contó que usar tacones fue “un infierno”.

“[Hacer] ‘drag’ fue una experiencia super cab… Menos caminar en tacos, eso fue un infierno. Yo solo me preguntaba cómo lo hacen. Yo no podía estar de pie un minuto. Cuando dicen ‘corte’ siempre tengo una sillita para sentarme y nunca… (la uso), pero ese día necesitaba gente que me ayudara a parar porque ya no podía. Me dolía la espalda, me dolían todos los huesos. Hasta los huesos que no existen me dolían”.

