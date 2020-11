Bad Bunny llega al cine como aprendiz, pero cargado de ideas creativas

La calidad de sus vídeos musicales es cinematográfica, no tan solo por la propuesta gráfica que lo ubicó como uno de los 100 mejores artistas visuales de Billboard, sino por el relato mismo. Ahora Bad Bunny se enfrenta al reto de una pantalla más grande: el cine, y el artista asegura que llega como aprendiz al séptimo arte.

“Me gustaría dedicarle tiempo para aprender porque tampoco quiero ir a hacer charrerías, sino que dar lo mejor de mí”, relató Bad Bunny en entrevista con Metro sobre su incursión en la actuación, específicamente para cine. El artista boricua obtuvo un papel de reparto en la película de drama titulada American Sole que produce el reconocido actor Kevin Hart. Sin embargo, Bad Bunny también funge como productor ejecutivo del filme. Otros artistas como Pete Davidson, O’Shea Jackson Jr., Camila Méndes y Offset también serán parte del filme producido por la casa STXFilms. Hace unas semanas también se conoció que Bad Bunny participará en la tercera temporada de la serie de Netflix Narcos: México.

De cara a su nuevo reto, en esta ocasión actoral, el artista asegura que no fue parte de un plan para llegar al cine, aunque reconoce que siempre tuvo inquietudes por explorar la actuación. “Son oportunidades que han surgido, no es como que llegamos aquí desde un principio y dije ‘voy allá’. Son oportunidades que han surgido en el camino. Lo mío siempre ha sido la música. Yo desde los 14 años estoy haciendo ritmos, estoy escribiendo, estoy practicando en mi cuarto, a mí me encanta la música, yo la estudio en cuestión de los géneros. Pero siempre también me gustó actuar, desde chiquito, siempre me llamaba la atención. Me trataba de involucrar en alguna actividad de la escuela o la iglesia, pero quizás por mi personalidad nunca pude explotar esa área porque como todo en la vida uno tiene que ser medio presentao’ y yo nunca he sido así, nunca he sido ese chamaquito que se mete en to’. Siempre está esa persona que se mete en to’ y anuncian que va a haber algo y ‘voy para allá’ y va y saluda a la gente y saluda a los jefes y dice ‘qué puedo hacer’ … yo nunca he sido ese chamaquito, yo siempre he sido medio tímido, aunque no lo parezco, siempre he sido tímido para las cosas serias, para las cosas de lo que uno quiere”, relató. Ahora sí, cuando la propuesta se presenta, el vegabajeño no lo duda dos veces en dar el paso afirmativo. “Se me están dando oportunidades grandes, oportunidades buenas y aquí estoy aprovechándolas”, aseguró durante su trabajo como editor global invitado de Metro.

Bad Bunny actuará en la tercera temporada de Narcos: México / Suministrada

¿El estilo visual distintivo de Bad Bunny los vas a inyectar en tus trabajos en el cine como productor?,

—Real, no tengo límites. Por el momento trabajo lo que esté a mi alcance, a mis manos, pero obviamente tengo muchos proyectos futuros, ideas y cosas para hacer que obviamente sí voy a involucrar todo ese color y todo ese estilo que he puesto en mis proyectos musicales, vídeos, etcétera, sería cool llevarlos al mundo del cine.

Mientras tanto, atrás quedó la idea de un retiro, pues a los 27 años la lista de proyectos a completar es extensa para Bad Bunny.

“Se trata de aprovechar las oportunidades y seguir aprendiendo y creciendo y adquiriendo conocimientos y experiencias nuevas y ver qué logramos de aquí a par de años”, reflexionó el artista.