Estos son todos los ganadores del American Music Awards 2020

Los American Music Awards 2020 se realizó el domingo 22 de noviembre. El evento se realizó desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Taylor Swift fue la artista que mas destacó, tras ganar como Artista del Año y Mejor Artista Femenina en la categoría Rock/Pop.

Esta celebración reconoce a los mejores y más populares artistas de la música de la última temporada. Así es debido a la votación de los fanáticos que eligen a sus artistas favoritos según su éxito en los Billboard. Desde el 27 de septiembre de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020 abarca este periodo.

Bad Bunny arroja positivo a coronavirus Informan que por eso no estuvo anoche en los American Music Awards 2020

Por otro lado, Bad Bunny recibió sus premios con un problema. Pues el cantante se contagió de coronavirus.

Esta fue la lista de los ganadores de los AMA'S AWARDS

ARTISTA DEL AÑO

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift – GANADORA

The Weeknd

Nuevo artista del año

Doja Cat – GANADORA

Colaboración del año

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours” – GANADORA

Artista social favorito

BTS – GANADOR

Video musical favorito

Taylor Swift “Cardigan” – GANADORA

Artista masculino favorito (pop/rock)

Justin Bieber – GANADOR

Artista femenina favorita (pop/rock)

Taylor Swift – GANADORA

Dúo o grupo favorito (pop/rock)

BTS – GANADOR

Álbum favorito (pop/rock)

Harry Styles “Fine Line” – GANADOR

Canción favorita (pop/rock)

Dua Lipa “Don’t Start Now” – GANADORA

Artista masculino favorito (country)

Kane Brown – GANADOR

Artista femenina favorita (country)

Maren Morris – GANADORA

Dúo o grupo favorito (country)

Dan + Shay – GANADOR

Álbum favorito (country)

Blake Shelton “Fully Loaded: God’s Country” – GANADOR

Canción favorita (country)

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours” – GANADORA

Artista masculino favorito (rap/ hip hop)

Juice WRLD – GANADOR

Artista femenina favorita (rap/hip hop)

Cardi B

Nicki Minaj – GANADORA

Álbum favorito (rap/hip hop)

Roddy Ricch “Please Excuse Me For Being Antisocial” – GANADOR

Canción favorita (rap/hip hop)

Cardi B ft. Megan Thee Stallion “WAP” – GANADORA

Artista masculino favorito (soul/R&B)

The Weeknd – GANADOR

Artista femenina favorita (soul/R&B)

Doja Cat – GANADORA

Álbum favorito (soul/R&B)

The Weeknd “After Hours” – GANADOR

Canción favorita (soul/R&B)

The Weeknd “Heartless” – GANADORA

Artista masculino favorito (latino)

Bad Bunny – GANADOR

Artista femenina favorita (latina)

Becky G – GANADORA

Álbum favorito (latino)

Bad Bunny “YHLQMDLG” – GANADOR

Canción favorita (latina)

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa” – GANADORA

Artista favorito (rock alternativo)

Twenty one pilots – GANADOR

Artista favorito (adulto contemporáneo)

Jonas Brothers – GANADOR

Artista favorito (inspiración contemporánea)

Lauren Daigle – GANADORA

Artista favorito (música electrónica)

Lady Gaga – GANADORA

Banda sonora favorita

Birds of Prey: The Album – GANADORA