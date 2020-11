Mira lo que podrás disfrutar de Netflix en diciembre

La plataforma digital de streaming Netflix promete películas y series de distintos géneros, aparte de su selección de películas con motivos navideños.

Este mes de diciembre, estrenará a la serie Las escalofriantes aventuras de Sabrina con su cuarta y última parte. Pero, por otro lado, debutará la serie basada en la vida de la cantante Selena Quintanilla Selena: La Serie.

También, Netflix presentará un musical con Meryl Streep, Nicole Kidman y James Coden y mucho más titulado The Prom.

En cuestion a sus documentales, Netflix traerá The Ripper basado en el criminal famoso del siglo XIX Jack The Ripper. Por otro lado, con un tono más festivos, también, estrenará el docuemental The Holiday Movies That Mades Us que trabajará sobre las películas navideñas que marcaron generaciones.

Podrás disfrutar de estos y más títulos en cualquiera de tus dispositivos móviles a partir del 1 de diciembre.

