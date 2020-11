Dinastías latinas más importantes del mundo del espectáculo

Desde los abuelos hasta los nietos, muchas de estas familias son muy influyentes dentro del mundo de la farándula, y muchas de ellas han traspasado fronteras con su gran popularidad y trabajo.

Los Fernández

El patriarca de la famosa dinastía es el cantante de música ranchera de 80 años, Vicente Fernández, quien tambien es empresario, productor discográfico y actor.

El “Charro de Huentitán” lleva activo desde 1964, y el único de sus hijos que ha seguido su carrera en la música es Alejandro Fernández, quien tiene reconocimiento internacional gracias a su espectacular voz.

A ellos se han unido la tercera generación de los Fernández. Se trata de los hijos de Alejandro: Camila y Alex, producto del primer matrimonio del “Potrillo” con América Ginand, los cuales han iniciado una carrera profesional; el primero dentro de la música regional mexicana y la segunda en el mundo pop.

Los Aguilar

El primero en colocar el apellido Aguilar en todo lo grande fue el cantante y actor Antonio Aguilar, quien falleció en 2007; fue figura emblemática de la época de oro del cine mexicano.

Años después, su hijo, el cantante Pepe Aguilar, se convirtió en uno de los grandes y más respetados del género de la ranchera y el pop.

Y a al igual que los Fernández, se ha unido la tercera generación, pues Angela Aguilar ha comenzado a despegar en su carrera musical.

Los Rivera

El mundo de la música de Banda tiene a varios clanes exitosos, pero ninguna de la talla de la familia Rivera.

El patriarca es don Pedro Rivera quien no sólo canta, sino que lanzó, con su disquera “Discos Acuario”, las carreras de sus hijos: la fallecida Jenni Rivera y Lupillo Rivera, ambos consolidados en la industria musical.

Y como era de esperarse, la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera, Chiquis, lleva tres discos de varios géneros de música mexicana, que incluyen banda, ranchera, cumbia y hasta quebradita, y actualmente obtuvo su primera nominación al Grammy Latino.

Los Montaner

El líder de esta familia es el reconocido cantante venezolano Ricardo Montaner, quien también ha conquistado con su talento artístico a lo largo de los años; ahora, sus hijos mayores, Héctor y Alejandro, se han dedicado a la música, pero detrás del escenario.

Pero los que han seguidos sus pasos en la música son los menores, quienes ya han alcanzado fama internacional.

Se trata de Mau y Ricky, quienes forman uno de los duetos más exitosos de la música pop, además de ser compositores de renombre en el género urbano.

Y la menor de los Montaner es Evaluna, quien ya ha dirigido videos musicales; además, es una de las protagonistas de la serie "Club 57" de Nickelodeon.

Los Derbez

Parece que los latinos han sabido cómo guiar a sus respectivas familias, tal es el caso del actor y comediante Eugenio Derbez, uno de los latinos más reconocidos de Hollywood gracias a películas como "No se aceptan devoluciones" y "How to be a Latin Lover", además de su exitosa serie "La familia P. Luche".

Eugenio está casado con una de las cantantes más reconocidas de México, Alessandra Rosaldo, con quien tuvo a su hija Aitana.

Los tres hijos mayores de Eugenio son reconocidos actores de cine mexicano.

Su hija mayor, Aislinn Derbez, es una de las actrices más buscadas de México para las comedias románticas del cine.

El siguiente es Vadhir Derbez, que trabaja actor y cantante; mientras que el menor de los hombres, José Eduardo, tiene dotes tanto para el drama como para la comedia.