Joy Bryant: “Conocer a Isaac, hizo que todo fuera más especial”

La actriz Joy Bryant tuvo una conversación virtual con Metro con motivo del estreno de la segunda temporada de la exitosa serie de ABC, For Life. En este poderoso drama, inspirado en la vida de Isaac Wright Jr, la actriz interpreta a la esposa de un hombre injustamente encarcelado a cadena perpetua, que se convirtió en abogado mientras cumplía su condena ayudando a revocar las condenas erróneas de una veintena de sus compañeros de prisión, antes de demostrar finalmente su propia inocencia. La versátil actriz platicó en exclusiva con Metro sobre su experiencia de trabajar con el productor ejecutivo de la serie y rapero, Curtis “50 Cent” Jackson, con quien ya había actuado en la película Get Rich or Die Trying, y cómo ha sido formar parte de esta historia basada en una persona real.

Esta serie está inspirada en la vida de una persona real, pero con ciertas libertades creativas. ¿Cuánto de su vida aprendiste que te ayudó a acercarte a tu personaje?

— Cuando leí el guión por primera vez, inmediatamente quise ser parte de este proyecto, pero no tenía idea de que la historia estaba inspirada en una persona real. Simplemente pensé que era una gran historia, interesante y oportuna para contar. Luego fue que entendí que ésta historia en realidad le sucedió a alguien. Y eso fue bastante alucinante, y llegar a conocer a Isaac y descubrir que es una persona encantadora, simplemente hizo que todo fuera más especial para mí formar parte de este proyecto.

¿Entonces tu personaje es una persona real o no?

—No, es más que una creación para la TV. De hecho, tengo dos grandes amigas que tienen o han tenido familiares encarcelados y una de ellas, desde hace bastante tiempo, así que recordé cómo fue para ellas y hablé con ellas al respecto, sobre los sacrificios que han tenido que realizar para continuar amando a alguien que está cumpliendo condena y también sobre cómo fue adaptarse a la vida cuando salieron. Así que pude aprovechar sus experiencias y mi experiencia como su amiga para entender y comprender mejor a Marie.

Trabajar de nuevo con Curtis “50 Cent” Jackson, como productor de la serie. ¿Cómo fue volver a trabajar con él después de Get Rich Or Die Trying?

—Es increíble trabajar con él como jefe, como productor. Trabajé con él en su primera película como actor. Él realmente está haciendo grandes movimientos en el negocio y creando programas de contenido que realmente están promoviendo la cultura en formas interesantes. Entonces, ya sabes, está la historia de Isaac y 50 (Curtis) fue el que reconoció que esta historia debía contarse de esta manera. Así que sí, es un jefe muy bueno.