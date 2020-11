¡Irreconocible! Así luce el pequeño "Dewey" de "Malcolm in the Middle"

La serie Malcolm el de en medio sigue generando nostalgia y gratos recuerdos entre los fieles seguidores de esta historia exitosa que se estrenó en el año 2000 y que desde agosto se puede apreciar por Amazon Prime, pero lo que más agrado ha traído es que personajes como el del pequeño Dewey marcaron una época. Es por ello que aquí te mostramos el antes y después del actor Erik Per Sullivan quien además de misterioso, se ha convertido en uno de los favoritos de esta trama.

Así luce Erik Per Sullivan, el pequeño "Dewey" de Malcolm el de en medio

A pesar de que la carrera artística de este joven fue muy breve luego del éxito obtenido con su personaje en Malcolm el de en medio, Erik Per Suvillan, se supo ganar a la audiencia con su inocente, pero muy pícaro rol de hermano menor.

Dewey se convirtió rápidamente en el favorito y el más querido de la serie cómica con sus innumerables travesuras. Y una vez que la serie culminara en 2007 y él estuviera presente en los 151 capítulos, se conoció de su participación en la película Twelve y que prestó su voz para el personaje de Sheldon, el caballito de mar de "Buscando a Nemo". Luego de esto, nada se supo de este joven que incluso en su cuenta de Instagram suele postear muy poco acerca de su vida.

Solo se pueden apreciar cuatro fotografías en las que visiblemente se ve un cambio radical en su apariencia. Ahora convertido ya en un joven de 29 años que al parecer se ha retirado por completo del ambiente artístico para solo dedicarse a vivir un "vida normal".

Sin embargo, los fans a través de diferentes páginas se han dado a la tarea de mantener vivo este personaje con imágenes de cómo ha sido su evolución pese a no estar activo en las pantallas de televisión. Y es que tras su "desaparición" pública, se han tejido una serie de hipótesis sobre lo que ha sucedido con él hasta el punto de haberlo considerado muerto, debido a que poco se sabe de sus pasos.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que él siga siendo recordado por su particular y muy querido personaje que le abrió las puertas al éxito, aunque él así no lo deseara.

