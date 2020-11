Dayanara Torres presenta la receta de su madre para hacer pasteles

View this post on Instagram

Dayanara Torres (@dayanarapr)

Como si fuera poco, la ex Miss Universe también confesó dentro del texto que acompaña la publicación que no le gusta encontrar aceitunas en los pasteles ni pasas. No obstante, sí admitió una combinación de la que se debate casi a diario en Puerto Rico durante la temporada navideña: que se los come con ketchup.