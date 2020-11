Variada la oferta cinematográfica para este fin de semana

Freaky – (Cines) En Freaky, Millie (Katherine Newton) es una tímida adolescente tratando de sobrevivir las dinámicas sociales de su escuela, hasta que se topa con el asesino en serie The Butcher (Vince Vaughn), con el cual intercambiará cuerpos de forma misteriosa, gracias a un puñal antiguo embrujado. Si esto le parece una nueva versión de Freaky Friday (1976/2003) o para los más viejitos Like Father, Like Son (1987) o 18 Again (1988) solo tiene que añadirle elementos de horror para darle un giro a la fórmula de este tipo de comedia y aderezarla con una buena dosis de sangre a galones. Para complicar la historia, la joven solo tiene 24 horas para evitar quedar atrapada en el cuerpo del asesino.

De la mano del director Christopher Landon (Happy Death Day, Scouts Guide To The Zombie Apocalypse), en Freaky que estrena este jueves en los cines de Puerto Rico, podemos esperar un buen híbrido entre géneros, en gran medida por su probado talento para arrancar risas en momentos aterradores. La cinta que introduce al villano asesinando a un grupo de adolescentes de forma creativamente violenta, sentará el tono del filme que mantendrá cautiva la atención del espectador. Desafortunadamente, el guión, que presenta efectivas referencias a otros filmes como Friday the 13th, Carrie o Scream, no maximiza el talento para la comedia de Vaughn, limitándolo a algunas líneas y tímidas reacciones a los contratiempos que enfrenta Millie, como la relación con un enamorado y sus abusadoras enemigas.

Donde sí Freaky despunta es sacando provecho a las limitaciones de estatura y fuerza física que enfrentará el asesino en el cuerpo de la adolescente, obligándolo a buscar otros métodos para lograr sus objetivos, insertando efectivamente el tema empoderamiento femenino y prestándole material para que nuestra protagonista (Newton) se destaque y logre los mejores momentos del filme. También se distingue por presentar una juventud cínica que no teme burlarse de los estereotipos que el género de horror ha perpetuado por décadas. Por ejemplo los mejores amigos del cerrado círculo social de la marginada protagonista son un sarcástico joven homosexual y una joven negra, registrando de forma autentica. En fin, Freaky no será memorable, pero al menos presenta ideas refrescantes que apuestan a un esperanzador futuro para estos filmes híbridos.

The Life Ahead – (Netflix) La legendaria actriz italiana Sophia Loren regresa luego de una pausa de una década para protagonizar una de las más conmovedoras historias del año, bajo la dirección de su hijo Edoardo Ponti. En este hermoso drama, la actriz de 86 años interpreta a una sobreviviente del Holocausto que por décadas se ha encargado de velar por los hijos de mujeres que se dedican a la dura vida de las calles. Su vida tomará un giro dramático cuando se hace responsable de Momo (Ibrahima Gueye), un problemático niño inmigrante senegalés que recién le había robado. Desde ese momento, la narrativa se encargará de guiarnos por la travesía de esta relación, donde ambos aprenderán grandes lecciones de vida. La magnética presencia de la actriz, quien comanda todas sus escenas, permite espacio para que sus coprotagonistas brillen con la misma intensidad, en especial el niño, que debuta en un largometraje con este proyecto. Ambas actuaciones, dignas de premios, son un regalo para los cinéfilos que crecimos con la imagen de una estrella internacional como Loren, pero no habíamos disfrutado de su talento en todo su esplendor en un proyecto contemporáneo, desde que tuvo una limitada participación en la cinta Nine (2009). The Life Ahead le pertenece a Loren, y te dejara con un buen sabor y la satisfacción que haber presenciado una leyenda desplazarse con gracia en su hábitat, en esta maravillosa cinta.

Jingle Jangle – (Netflix) De la misma forma que mucha gente comenzó a celebrar la Navidad desde el 1ro de noviembre para apaciguar la tempestad que ha sido el 2020, los estudios han adelantado sus propuestas navideñas como es el caso de Netflix y esta extraordinaria cinta que presume el poder de la imaginación y de la creatividad. En Jingle Jangle, un mundo imaginario cobra vida en una historia navideña sobre un excéntrico fabricante de juguetes (Forest Whitaker), su intrépida nieta aventurera (Madalen Mills) y un invento mágico, robado por su aprendiz que tiene el poder de cambiar sus vidas para siempre. La vibrante puesta que pareciera una adaptación de Broadway, por sus imponentes partituras musicales y enérgicas coreografías cuenta con uno de los mejores soundtracks del año. La colorida presentación y un extravagante diseño de producción aportan favorablemente a la propuesta haciendo de esta una de las mejores películas navideñas en mucho tiempo y sin duda, un futuro clásico. No podemos dejar pasar por algo, el elenco de reparto como Keegan Michael Key, Hugh Bonneville y Phylicia Rashad y nuestro Ricky Martin como la voz de Don Juan Diego, un importante personaje que nos recuerda a la versión española del Buzz Lightyear de Toy Story 3, pero con un sabor boricua.

Fatman – (Video On Demand) – Con la saturación de azucarados filmes navideños que abundan en la TV, práctica que han adoptado los sistemas de streaming, llega una propuesta navideña diferente con este violento drama que se pasea entre la comedia y la acción. Con la misión de salvar las finanzas de su negocio, en clara alusión a la crisis económica que afecta muchos países, Chris Cringle , (Mel Gibson), también conocido como Santa Claus, se ve obligado a trabajar con la milicia estadounidense. Para empeorar las cosas, Chris tendrá que enfrentar a un asesino a sueldo (Walton Goggins), contratado por un niño de 12 años, molesto por un regalo recibido. La cinta explora diferentes temas político-sociales tímidamente, resultando en un fallido intento por satirizar problemáticas mundiales, aprovechando la simbólica estación del año y todo lo que representa. El humor y la acción quedan esparcidos en una extraña historia que pudo aprovechar el humor cínico y subversivo que presenta la premisa para sobresalir y quedar inmortalizada en los anales de las atípicas cintas navideñas como Rare Exports (2010) y Better Watch Out (2016). La propuesta que no deja de ser entretenida destacando los talentos de sus protagonistas, tendrá que esperar al Padre Tiempo para ver si se convierte en una cinta de culto.