Joven diseñadora "se lleva" el Viejo San Juan para su casa

Una joven diseñadora cumplió su sueño de llevar las distintivas estructuras que distinguen al Viejo San Juan a su casa, gracias al arte que plasmó en un mural de la residencia de sus padres.

A través de las redes sociales, Jazmín Rosas compartió el proceso de cómo realizó el mural que te transporta automáticamente a la ciudad amurallada ya que el mismo muestra las estructuras y está acompañado por otros objetos distintivos del lugar.

¡Finalmente con toda la emoción del mundo les muestro el resultado de este proyecto!❤️me traje El Viejo San Juan a casa… Publicado por Jazmin M Rosas en Domingo, 8 de noviembre de 2020

En un escrito publicado en Instagram, Rosas agradeció a sus padres por apoyarla en el proyecto.

"¡Finalmente con toda la emoción del mundo les muestro el resultado de este proyecto! Me traje El Viejo San Juan a casa. Gracias mami y papi por dejarme pintar todas las paredes que encuentro, apoyarme y ayudarme! ¡Quedó más bello de lo que imaginaba! Me siento bendecida por las habilidades que Papá Dios me regaló. Si quieres ver todo el proceso, en mi perfil aparece un Highlight como “mural Old San Juan” donde pueden verlo", indicó.

En sus redes sociales, la joven también compartió un video del proceso para realizar el impresionante mural que ahora se encuentra en la residencia de sus padres.