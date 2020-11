Miss USA 2020 pide disculpas tras ofensivo tuit que hizo cuando era adolescente

View this post on Instagram

La nueva Miss USA 2020; Asya Danielle Branch pide disculpas en las redes sociales tras un controversial tuit que publicó cuando tenía 13 años. (Desliza para leer sus declaraciones). Es de humanos cometer errores y más cuando somos muy jóvenes, pero reconocer que estuviste mal es de valientes. Gracias por esto, Asya ❤️👑🇺🇸. Queen USA!! #MissUSA #MissUSA2020 #AsyaBranch #MissEstadosUnidos #MissEstadosUnidos2020 #roadtomissuniverse #mississippi #MissMississippi #BranchBeauty