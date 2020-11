Joven boricua entre los profesionales de Miss Universe Colombia 2020

El joven puertorriqueño Benjamín Díaz se unió en los pasados días a la preparación de las 30 candidatas de Miss Universe Colombia 2020, el cual se celebra en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.

Díaz manifestó a Metro que conoce desde hace varios años a Natalie Ackermann, nueva directora de la franquicia colombiana, luego de trabajar con varias candidatas con las que ella colaboraba para el Concurso Nacional de Belleza (CNB). Hasta este año, la ganadora del mencionado certamen era la que representaba al país en Miss Universo.

"Cuando Natalie adquiere la franquicia de Miss Universe Colombia, como nos une una relación de amistad y de trabajo, me llamó y me hace la propuesta de que quería que yo fuera parte de su equipo de trabajo con la idea de traer ideas nuevas y un poquito más frescas. Me hace la propuesta de ser el director coreográfico de la organización", sostuvo.

Benjamín indicó que será el encargado del número de apertura de la competencia final que se llevará a cabo el lunes.

"Voy a estar trabajando el 'opening' de la noche final y voy a estar colaborando con la pasarela de las candidatas", aseveró a este diario.

El puertorriqueño tiene más de diez años de experiencia en la preparación de candidatas para certámemes adolescentes así como de misses.

"Llevo 13 años preparando chicas para concursos de belleza. He trabajado para varias organizaciones en República Dominicana y Orlando como coreógrafo de certámenes de belleza, de cubrir lo que son los números de apertura y también en Puerto Rico".

También fue director de coreografía durante cinco años del Miss Latin International, el cual seleccionada jóvenes que representaban a la isla en diversos concursos internacionales y se hacia en Florida.





Miss Universe Colombia 2020, que cuenta con 30 candidatas, se celebra en el hotel El Prado, ubicado en la ciudad de Barranquilla.

