Mujer descubre infidelidad de su pareja por un selfie y lo revela en TikTok

La tecnología logra facilitar las relaciones pero a veces también complicar. Así es el caso de una mujer que logró descubrir la infidelidad de su pareja gracias a una selfie. Así que sin perder el tiempo, la joven afectada fue y compartió el video en TikTok.

El hombre que fue descubierto reveló un detalle en su foto. Su novia de 24 años quiso mostrar lo que este le hizo y viralizó lo ocurrido.

Se trata de Sydney Kinsch, quien desenmascaró a su expareja confrontándolo. Ya llevaban cuatro años de relación pero todo terminó al percatarse de lo que le ocultaba algo. Todo recayó en una infidelidad cuando este le envió una selfie tomada en su auto. Si la ves de rápido pareciera que no ocultara nada, pero eso está lejos de la verdad.

What would you do if you found out your boyfriend was cheating on you via #Snapchat?! Well, that's what happened to Sydney Kinsch who shared the incriminating proof on TikTok! He said the woman was just a friend…Turns out he was cheating with five women! [TikTok: sydneykinsch] pic.twitter.com/2hQuhk3eWn

— Nightly Pop (@E_NightlyPop) November 6, 2020