Mississippi gana por primera vez Miss USA con Asya Branch

Datos de Asya Danielle Branch; nueva Miss USA 2020. 👑🇺🇸❤️ -Es originaria del estado de Mississippi – Tiene 22 años -A sus 17 años participó de una escuela de verano en la universidad de Harvard – Es estudiante de periodismo en la Universidad de Mississippi – Tiene su línea de cosméticos llamada “Branch Beauty” – Es la sexta de ocho hermanos ¿Qué te parece la nueva Miss Estados Unidos 2020? #MissUSA #MissUSA2020 #AsyaBranch #MissEstadosUnidos #MissEstadosUnidos2020 #roadtomissuniverse #mississippi #MissMississippi #BranchBeauty