"Bye Bye Bye" y "Party in the USA" vuelven a 'ranking' de canciones tras derrota de Trump

Las canciones "Party in the USA" y "Bye Bye Bye", de Miley Cyrus y NSYNC respectivamente, volvieron a aparecer en los ranking de las canciones más escuchadas, esto luego del triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Según informa The Independent, los dos temas volvieron a tomar fuerza tras confirmarse la victoria del candidato demócrata, pese a que todavía no es reconocida por el actual presidente.

En el listado de iTunes Top 100, figura "Party in the USA" en el número 52, pese a que el tema fue lanzado originalmente en 2009.

Mientras que la canción de NSYNC, que data del 2000, aparece en el puesto 101 del iTunes Top 200.

Now THIS is a PARTY IN THE USA! @JoeBiden @KamalaHarris 🇺🇸🎉 pic.twitter.com/zFKL1ncuSa

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) November 7, 2020