Marvel planea que "The Avengers" sean en su mayoría mujeres

La representación masculina en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) siempre ha estado por encima que la femenina. Sin embargo, eso podría cambiar en los próximos años.

Justo cuando se espera la cuarta fase de producciones de películas de los famosos superhéroes, el equipo de Marvel Studios se prepara para darle paso a las mujeres como las protagonistas principales.

El triunfo de "Los Vengadores" sobre Thanos en 'Avengers: End Game' fue en muy buena parte gracias a la participación de Capitana Marvel, quien parece que tomará el rol de principal heroína en las próximas películas.

Capitana Marvel / Twitter

Pero junto al personaje interpretado por la bellísima Brie Larson, lucen otras como Gamora (Zoe Saldaña), 'The Wasp' (Evangeline Lilly) o Shuri (Letitia Wright), que acompañarían a la Capitana en la nueva era de Marvel liderada por mujeres.

Kevin Feige, CEO de la compañía, habló sobre la posibilidad de que "Los Vengadores" sean en su mayoría mujeres: "Sería increíble ver a todos nuestros personajes femeninos de la misma manera en que hemos visto hasta ahora a nuestros personajes masculinos, nunca han sido todos hombres, pero sí principalmente han sido hombres".

"Creo que pronto llegaremos al punto en el que tengamos tantos personajes femeninos geniales que los veremos a todos solo como nuestros héroes (de Marvel), en comparación a este momento en el que podemos distinguir que son más hombres que mujeres. En ese momento serán solo los héroes de Marvel, de los cuales más de la mitad serán mujeres", explicó Feige.

Luego de películas individuales Iron Man, Capitán América y Thor, los creadores del UCM empezaron a darle paso a las mujeres con la entrega de Capitana Marvel. Luego, prepararon la cinta de 'Black Widow', la cual iba a estrenarse este mes, pero por la pandemia del coronavirus COVID-19 se retrasó hasta 2021. l

El calendario de la fase 4 de Marvel

La fase 4 de películas del UCM viene con todo, y especialmente, con presencia femenina en sus próximas entregas.

El calendario y las cintas y series se distribuyen de la siguiente manera: "Black Widow" (7 de mayo de 2021); "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (9 de julio de 2021); "Eternals" (5 de novembre de 2021); "Spider-Man 3" (17 de diciembre de 2021); "Thor: Love and Thunder" (11 de febrero de 2022); "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (25 de marzo de 2022); "Capitana Marvel 2" (8 de julio de 2022).

"Black Widow" terminó su producción, al igual que "Eternals". Sobre la entrega de "Shang-Chi", todavía se encuentra en grabaciones.

