Fallece Alex Trebek, anfitrión de "Jeopardy!"

Alex Trebek, el afamado presentador del programa "Jeopardy!", falleció a sus 80 años, informó hoy, domingo, el show de televisión.

Trebek había sido diagnosticado con cáncer del páncreas pero continuó hasta hace poco grabando el programa.

"La producción de Jeopardy! está triste por compartir que Alex Trebek falleció en su hogar esta mañana, rodeado por amigos y su familia. Gracias, Alex", escribió la cuenta oficial de Twitter del programa.

Jeopardy! is saddened to share that Alex Trebek passed away peacefully at home early this morning, surrounded by family and friends. Thank you, Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM

