Reportero ancla de CNN estalla en lágrimas cuando se entera que Trump perdió

Tan pronto se anunció que oficialmente Joe Biden sería el próximo presidente de los Estados Unidos, las reacciones de felicidad llovieron.

Ese fue el caso cuando el canal de noticias CNN transmitió la noticia y uno de sus reporteros anclas Van Jones comenzó a llorar por la noticia.

"Es más fácil ser un padre desde hoy. Es más difícil decirle a tus hijos 'el carácter importa'. Decirles que la verdad importa", narró mientras su voz se quebraba.

Watch Van Jones after the call for Biden. Just watch this. pic.twitter.com/Us8jpKu79f

— The Recount (@therecount) November 7, 2020