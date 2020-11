¿Fin de amor entre Karol G y Anuel AA?

De vez en cuando en la vida, las historias de amor más románticas también tienen su final. Y así parece que sucedió en la relación entre Anuel AA y Karol G.

Ambos artistas, que parecían tener una relación perfecta de amor, han dejado unos enigmáticos mensajes en sus redes sociales.

Los rumores de su separación se han vuelto bastante fuertes en los últimos días y prueba de ello son las publicaciones que tanto Anuel AA como Karol G han develado en sus cuentas personales.

En el caso de Anuel, su mensaje fue bastante claro: "Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie, algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder. Algunos días me siento muerto y en los otros sobrevivo (…) Por eso me voy, adiós”.

Por su parte, la cantante puertorriqueña también se desahogó en Twitter: "La gente se extraña porque años atrás no hacías algo que ahora haces o porque años atrás hacías algo que hoy dejaste de hacer".

Y lanzó: "[email protected], los años y la experiencia te cambian. Cambian tus gustos, tu forma de pensar y ver la vida. Obviamente no somos los mismos de antes".

¿Fin del amor? En redes sociales las teorías abundan e incluso la interacción entre ambos artistas es prácticamente nula desde hace algún tiempo.