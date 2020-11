Nueva película de Agente 007 tendrá como protagonista a una mujer afrodescendiente

La nueva 007 será mujer afrodescendiente: Lashana Lynch asumirá el papel del mítico agente de Su Majestad. Así lo reveló en entrevista con Harpers Bazaar.

Lynch, londinense de 32 años y descendiente de jamaiquinos, será heredera de Daniel Craig en la saga del agente británico. En 2017 fue protagonista en Still Star-Crossed y en 2019 participó en Capitana Marvel como Maria Rambeau. Y es Nomi en No Time to Die, la más reciente película sobre James Bond, la número 25 de la saga, cuya fecha de estreno está pautada para 2021.

Lashana Lynch, contra la indignación de los fanáticos del 007

La decisión para ser la nueva 007 generó una ola de indignación entre los fanáticos. A esto respondió, con clase, Lashana Lynch.

“Yo soy una mujer negra: si hubiera sido otra mujer negra para el papel, hubiera sucedido la misma reacción. Hubiera recibido los mismos ataques, el mismo abuso”.

“Simplemente tengo que recordarme a mí misma que esto está sucediendo y que soy parte de algo que será muy revolucionario”, manifestó.

“No quería desperdiciar una oportunidad cuando se trataba de lo que Nomi podría representar”, afirmó Lynch. “Busqué al menos un momento en el guion en el que los miembros de la audiencia negra asintieran con la cabeza, burlándose de la realidad, pero contentos de ver representada su vida real”.

La heredera de una digna saga

En No Time to Die, Bond enfrenta a Safin (Rami Malek), un enemigo con una poderosa tecnología. Lynch es la agente 00 que trabajará con Bond (Daniel Craig) antes de su adiós al papel.

“En cada proyecto del que formo parte, sin importar el presupuesto o el género, la experiencia negra que represento debe ser 100% auténtica”.

“Me siento muy agradecida de poner en entredicho estas narrativas”, apuntó la actriz. “Nos estamos alejando de la masculinidad tóxica, y eso está sucediendo porque las mujeres están siendo abiertas, exigentes y vocales”.

James Bond, el personaje creado por Ian Fleming, ha sido interpretado por seis actores británicos desde 1962. Estos son Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Connery falleció el 31 de octubre pasado, a los 90 años de edad.