'Drag queen' peruana se convierte en la primera latina en ganar franquicia de "Drag Race"

View this post on Instagram

“¡Qué viva Perú, carajo!”, @missenvyperu 🇵🇪❤️👏🏽. La peruana Envy Perú se convierte en la primera LATINA en ganar una franquicia de Drag Race. 🙌🏽❤️🇵🇪 ¡Viva Perú! ❤️🇵🇪❤️ #DragRaceHolland #EnvyPeru #QueVivaPeru #DragRace #latinpower #drag #draglover #dragas #peruanos #peru #teamenvy #Latinos #dragracelatinoamerica