C. Tangana se propone hacer historia con su nuevo sencillo "Tú me dejaste de querer"

El artista español C. Tangana lanzó su nuevo sencillo “Tú Me Dejaste de Querer” junto con La Húngara y Niño Del Elche.

Este lanzamiento sigue el prodigioso éxito de su más reciente sencillo “Demasiadas Mujeres”, una canción que marcó el tono de lo que se convertiría en el universo de El Madrileño. La canción está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

“Tú Me Dejaste de Querer” es un ejemplo perfecto del viaje artístico en el que C. Tangana ha estado por los últimos dos años, uno que lo ve combinar los sonidos sus raíces españolas con los tonos y estilos de la música actual. El resultado final es un crossover inesperado, producido por Alizzz y C. Tangana, que cuenta con la icónica voz de la cantante del flamenco pop de la década del 2000, La Húngara, y el exponente del nuevo cante, Niño de Elche, con quien C. Tangana había colaborado previamente en “Un Veneno” en 2018.

Con su más reciente sencillo, incorpora los ritmos irresistibles de la bachata y la fusiona a la perfección con el sonido urbano hoy en día entre los fanáticos globales. “Tú Me Dejaste de Querer” produce una “rumbachata” preparada para convertirse en un verdadero himno de desamor que resonará en el mercado musical internacional y se convertirá en otro éxito comercial para C. Tangana, la que en sus palabras sea probablemente su mejor creación hasta la fecha.

El video de “Tú Me Dejaste de Querer”, producido, dirigido y grabado por Little Spain, utiliza la ciudad de Madrid como fondo y pieza central. El director Santo Cacana lleva a los fanáticos al viaje reflexivo y melancólico de C. Tangana mientras procesa los temas y las ideas de “lo que podría haber sido”, “lo que es” y “lo que nunca será”. El video sigue la misma sensación áspera y cruda de “Demasiadas Mujeres”, al tiempo que incorpora colores neutrales para combinar a la perfección con el estilo sedoso y las letras desgarradoras de C. Tangana.

“Tú Me Dejaste de Querer” se convierte en otra mirada 360° a la vista que el artista y músico conocido como El Madrileño quiere brindarle a los fanáticos sobre la exploración creativa y el proceso que le traerá su más anticipado álbum.