Francisca Lachapel anuncia que salió positivo a COVID-19

Esto afectará su participación en #TuCaraMeSuenaUS en los domingos en familia de Univision. Desafortunadamente, debido a los protocolos de salud, y el calendario de producción de @tucaramesuenaus, no podrá continuar en esta temporada de la competencia. Como sabemos, tanto para #TuCaraMeSuenaUS como para #Univision, la salud y seguridad de nuestro equipo de trabajo, incluyendo el talento, ha sido siempre la prioridad.

