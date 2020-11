Kanye West sacó casi mil votos y promete candidatura en 2024

Kanye West, el rapero y esposo de Kim Kardashian, quien se presentó como candidato independiente en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, prometió volver a presentarse en 2024.

Durante la madrugada se conoció que ocupa el último lugar con algo más de mil votos, en los 12 estados en los que se presentó.

"Bien", escribió West en un tuit. "Kanye 2024", prometió. La pareja de la mediática Kim Kardashian admitió ayer que votó por sí mismo y que era la primera vez que sufragaba en una elección presidencial en Estados Unidos.

KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp

— ye (@kanyewest) November 3, 2020