Nieta de Don Francisco debuta como conductora de TV

Nicole Numhauser Kreutzberger tiene 28 años es productora de eventos y heredera de una familia de comunicadores. Es nieta de Don Francisco e hija de Vivi Kreutzberger y, con esas credenciales se aventuró en el desafío de conducir un programa de televisión propio. Qué además, une dos de sus grandes intereses: el deporte y la inclusión. Se trata de "Yo soy paraolímpico", un espacio de CDO que debuta el próximo jueves a las 22 horas y que hace un seguimiento a deportistas de alto rendimiento.

Nicole, que además jugó fútbol en Colo Colo, valora la oportunidad "Para mí la experiencia del programa, de todo lo que estamos haciendo y de estar frente a las cámaras obviamente es nueva, nunca la había hecho y creo que puedo aprender mucho", señala. En el programa, que tiene una duración de 12 capítulos comparte roles con Cristián León, y se basa en hacer un acompañamiento a los deportistas en su entrenamiento.

Sobre su preparación para estar frente a las cámaras, Numhauser señala que "Voy a ir de a poquito viendo de qué se trata, ver cómo se hace. Igual le he pedido consejos a mi abuelo y a mi mamá para poder ir mejorando", dice aunque reconoce que no siente una presión extra por ser nieta de Don Francisco "No siento ninguna carga, soy una persona super abierta y no tengo problemas de personalidad", agrega detallando que "pero la experiencia muy bien, el equipo de trabajo se ha portado un 7 conmigo y la idea es ir aprendiendo e irme puliendo".

Por otra parte, destaca el foco del espacio que está muy de la mano de la inclusión "creo que conocer la vida de deportistas y paraolímpicos, es súper enriquecedor sobre todo para mí que me gusta el deporte que siempre he buscado la forma de ayudar a la gente de alguna u otra manera y creo que va a ser una experiencia muy bonita que pueden salir cosas buenas de todo esto".

Mientras que Cristián Awad, productor general del programa también destaca el contenido de este "como federación queremos instaurar el concepto de "Yo soy paraolímpico", porque es una forma de crear conciencia en todos", explica añadiendo que llegaron a Nicole debido a sus trabajos previos con la Federación. En ese sentido, la conductora señala que "es una buena oportunidad para hacer cosas buenas y aprender y hacer cosas para colaborar en el deporte, si no es en la cancha que sea fuera de ella".