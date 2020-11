Taylor Swift celebra su libertad en la música

Taylor Swift se convirtió este domingo en Trending topic por todo el apoyo y mensajes que recibió de sus seguidores, quienes celebran que la cantante estadounidense por fin tenga independencia musical, por eso generó mucho "ruido" con el hashtag #TaylorIsFree.

"Es algo por lo que estoy muy emocionada por hacer. Mi contrato dice que a partir de noviembre de 2020 ya puedo volver a grabar mis álbumes de 1 al 5", compartió la cantante.

Los millones de seguidores de la cantante manifestaron su apoyo, a través de las redes sociales.

"Esto es lo que tengo que decir acerca del "TAYLOR IS FREE": A partir de hoy Taylor Swift no solamente podrá ser la única dueña de su arte, sino que también convertirá esta increíble oportunidad de regrabar su música —que parecía en ese entonces una pesadilla sin salida", "Yo la neta me imagino a Taylor ayer en la noche como en víspera de año nuevo…cuando comenzó noviembre a de haber gritado 'I'm free bitches¡", "Realmente no soy fan de Taylor , pero se que es muy buena artista y realmente estoy feliz de que ahora sea totalmente independiente y su música sea 100% suya porque paso por muchas cosas y realmente se lo merece… así que gente TAYLOR IS FREE", fueron algunos mensajes para la artista.

Los memes y mensajes especiales no faltaron en las redes sociales, donde empoderan la fuerza de la cantante en la música.









La guerra entre Taylor Swift y los propietarios de sus canciones llegó a su fin, despertando una ola de solidaridad de sus seguidores en las redes sociales.

La cantante estadounidense mantenía una pelea con sus ex managers musicales Scooter Braun y Scott Borchetta, quienes le impidieron interpretar temas de sus discos anteriores, cuyos derechos pertenecen a estos dos hombres con los que la artista tiene una disputa desde hace años.

taylor is free hace 6 años sigo la música de taylor y está es la noticia más linda que pueda leer en el mes💕💕 — jeder (@jonther__) November 1, 2020

Yo la neta me imagino a Taylor ayer en la noche como en víspera de año nuevo…cuando comenzó noviembre a de haber gritado “I'm free bitches” TAYLOR IS FREE I just voted for Taylor Swift for Artist of the Year at the #AMAs pic.twitter.com/qyCdO8LAjN — A Rare Lover, Andrés🔥🐉 (@AndrsDR2) November 1, 2020

a la vez me pone triste que taylor tenga que regrabar todos sus albumes de nuevo que tanto le costó hacer en un principio. pero es la única alternativa y estamos acá para bancar a nuestra artista de la década como tiene que ser y cómo se lo merece TAYLOR IS FREE — haiyen (@soitgoesgod) November 1, 2020

TAYLOR IS FREE tomen fracasados, que se pensaron que mi reina no iba a poder ganarles manga de ridículos — princess consuela (@mumahoran) November 1, 2020

