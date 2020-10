‘Los Días Hábiles’, una novela sobre la amistad y el trajín diario

Para Carla María la ansiedad y el hastío cotidiano parecía tornarse en algo congénito. Cautiva en un empleo y una vida social sin rumbo, decide asaltar la heladería para la cual trabajaba a tiempo parcial.

Y aunque pudo haberse tratado de una impulsividad, el recuento de esta determinación es lo que guía la historia de Carla María en ‘Los Días Hábiles’ la novela más reciente del escritor puertorriqueño Sergio Gutiérrez Negrón.

“Los Días Hábiles’ es una novela sobre la amistad, trabajo y un poco lo que está en el trasfondo es el inicio de la crisis económica puertorriqueña. La novela trata de este corrillo de panas que trabajan en una tienda de mantecados y un día están todos un poco hastiados y deciden que van a asaltar la tienda al final del día”, dijo Gutiérrez Negrón en entrevista con Metro en el que explicó que la historia de Carla María también aborda la amistad entre compañeros de trabajo y las peripecias del día a día.

Para el escritor y novelista, la historia de Carla María y sus compañeros de trabajo también es una exploración del Puerto Rico contemporáneo donde abundan los empleos part-time y donde las aspiraciones a ser dueños de una propiedad o contraer matrimonio en plena juventud se han desdibujado.

“Es la historia de ese plan —un poco absurdo— de asaltar la tienda porque tienen todas estas metas de lo que van a hacer con el poco dinero que va a haber en la caja pero también es una novela en la que los personajes que exploran la amistad en la situación en la que están”, añadió.

Además, en ocasiones durante la novela, la personaje Carla María se ve aturdida por constantes episodios de ansiedad. “El asalto es una forma de escapar es una forma que ella idealiza para escapar de la ansiedad. Quizás si hacen esto y cambian su vida por completo puede librarse de esa ansiedad. Probablemente no, pero por un momento…se le acaba la ansiedad”, mencionó Gutiérrez Negrón.

Incluso, Gutiérrez contó que, entre 2004 y 2005, laboró en una heladería y recordó que conserva un diario en el que plasmó gran parte de conservaciones y vivencias que se suscitaron allí.

“Cuando me senté a escribir la novela y yo quería a escribir sobre la amistad en el trabajo. Me puse a leer el diario y me puse a hacer varios ejercicios de escritura. Cuando empecé a escribir la novela no era sobre un asalto, pero dejándome llevar por la personaje y la frustración de los personajes me surgió eso de qué era lo más absurdo que pensábamos cuando trabajábamos en una heladería”, expuso.

“El asalto es un vistazo a la posibilidad de un momento colectivo”, continuó.