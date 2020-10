Sam Smith revela que se hizo trasplante de cabello

Sam Smith reveló que hace un par de años se hizo un trasplante de pelo, debido a que se le caía más de lo normal debido al estrés.

"Mi pelo… siempre ha sido un tema sensible para mí. En realidad, nunca antes había hablado de esto, así que voy a hacerlo ahora porque no tengo nada que ocultar. Me hice un trasplante de pelo", reveló en un video de YouTube para Vogue.

"Está muy bien tener pelo, pero si me quedo sin él, lo aceptaría, porque la calvicie también es hermosa", precisó.

En esa misma conversación reveló que sus estándares estéticos han cambiado mucho, para empezar a valorar la belleza real por encima de la supuesta perfección, y curiosamente de manera paralela ha vuelto a redescubrir su pasión por el maquillaje.

"Da igual con qué género te identifiques, el maquillaje es una forma de expresión. Para mí, ha sido una forma de expresar mi género. El año pasado, cuando cambié mis pronombres para empezar a usar pronombres neutros y comencé a hablar realmente de mi fluidez de género, volví a enamorarme del maquillaje de nuevo".